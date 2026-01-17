Efemérides
Hoy en la historia. Nace Benjamín Franklin
Fue un político, científico e inventor estadounidense. Es considerado uno de los padres fundadores de los Estados Unidos.
1706
Estados Unidos. Benjamín Franklin fue un político, científico e inventor estadounidense. Es considerado uno de los padres fundadores de los Estados Unidos. Nació en Boston, Estados Unidos, el 17 de enero de 1706. Fundó el periódico “La Gaceta de Pensilvania”. Publicó además el “Almanaque del pobre Richard”. Descubrió el carácter eléctrico de los rayos atmosféricos e inventó el pararrayos. Participó en la redacción de la Declaración de la Independencia en 1776. Murió en Filadelfia, Estados Unidos, el 17 de abril de 1780.
Tal día como hoy
1562
Catalina de Médici promulga en Francia el «Edicto de Saint-Germain» que consagra la libertad de conciencia y la libertad de culto para los protestantes.
1793
La Convención francesa decide por un solo voto de diferencia la pena de muerte del rey Luis XVI.
1881
En Perú -en el marco de la guerra del Pacífico- el ejército de Chile toma la ciudad de Lima.
1885
Alemania. Nace Emmy Hennings, poeta y novelista alemana, dadaísta.
1917
El Gobierno de Estados Unidos adquieren las islas Vírgenes a Dinamarca por 25 millones de dólares estadounidenses.
1945
Varsovia es liberada de los nazis por fuerzas soviéticas.