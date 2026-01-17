Hoy en la historia. Nace Benjamín Franklin

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

1706

Nace Benjamín Franklin

Estados Unidos. Benjamín Franklin fue un político, científico e inventor estadounidense. Es considerado uno de los padres fundadores de los Estados Unidos. Nació en Boston, Estados Unidos, el 17 de enero de 1706. Fundó el periódico “La Gaceta de Pensilvania”. Publicó además el “Almanaque del pobre Richard”. Descubrió el carácter eléctrico de los rayos atmosféricos e inventó el pararrayos. Participó en la redacción de la Declaración de la Independencia en 1776. Murió en Filadelfia, Estados Unidos, el 17 de abril de 1780.

Tal día como hoy

1562

Catalina de Médici promulga en Francia el «Edicto de Saint-Germain» que consagra la libertad de conciencia y la libertad de culto para los protestantes.

1793

La Convención francesa decide por un solo voto de diferencia la pena de muerte del rey Luis XVI.

1881

En Perú -en el marco de la guerra del Pacífico- el ejército de Chile toma la ciudad de Lima.

1885

Alemania. Nace Emmy Hennings, poeta y novelista alemana, dadaísta.

1917

El Gobierno de Estados Unidos adquieren las islas Vírgenes a Dinamarca por 25 millones de dólares estadounidenses.

1945

Varsovia es liberada de los nazis por fuerzas soviéticas.