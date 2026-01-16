Hoy en la historia. Nace Fulgencio Batista

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Fulgencio Batista Zaldívar, conocido como “El Hombre”, fue un político, militar y dictador cubano.

Nació en Banes, Holguín, Cuba, el 16 de enero de 1901. Fue el presidente constitucional de Cuba de 1940 a 1944 y dictador de 1952 a 1959.

El primero de enero de 1959 Fidel Castro al frente de su grupo “26 de Julio”, derrocó su gobierno.

Batista se exilio, primero en la República Dominicana, después en la isla Madeira, Portugal y por último en España, donde murió en Marbella, España, el 6 de agosto de 1973.

Tal día como hoy

27 a. C. En Roma, el senado otorga al político Cayo Julio César Octaviano el sobrenombre de Augusto; comienza a ser conocido como César Augusto.

1493. Desde la actual ciudad de Santo Domingo (capital de la República Dominicana), en la isla La Española, el navegante Cristóbal Colón y sus marinos emprenden el viaje de regreso a España.

1547. En Rusia, Iván el Terrible se proclama zar.

1749. Italia. Nace Vittorio Alfieri, dramaturgo y poeta italiano.

1786. En el estado de Virginia se promulga el Estatuto de libertad religiosa de Thomas Jefferson.

1834. En España, establecimiento de la división judicial del país.