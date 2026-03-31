Restricciones
Invirtieron miles y ahora temen perderlo: así se vive la Semana Santa en las playas
En la playa El Pescador, en Guayacanes, José Miguel Polanco Hernández, comerciante conocido como Miky, explicó al periódico HOY que las limitaciones de horario afectan directamente a quienes invierten grandes sumas en productos.
En las zonas costeras del país, la Semana Santa suele representar una de las temporadas más esperadas por comerciantes y pescadores, debido al incremento de visitantes. Sin embargo, este 2026 la realidad pinta distinto: muchos aseguran que ni siquiera lograrán recuperar la inversión.
Aunque en años anteriores los vendedores “hacían su agosto en abril”, este año estiman menos oportunidades de venta, aunque valoran las medidas de seguridad y prevención del Gobierno.
En la playa El Pescador, en Guayacanes, José Miguel Polanco Hernández, comerciante conocido como Miky, explicó al periódico HOY que las limitaciones de horario afectan a quienes invierten grandes sumas en productos.
Señaló que muchas vendedoras destinan entre RD$200,000 y RD$300,000 en la compra de pescados, harina y aceite, pero deben comenzar a recoger desde tempranas horas.
“A las 4:00 de la tarde ya deben comenzar a recoger. Esas personas que invierten su dinero en pescados, harina, aceites, por cuestión del horario, no van a tener beneficios”, dijo.
Indicó que valora como positivas las medidas ya que buscan garantizar seguridad, sin embargo, consideran que deberían aplicarse solo en los últimos días de la Semana Mayor.
Vivir
Semana Santa: si te vas o te quedas, la clave es dar prioridad a familia
Nelly Ramírez
Richard Rodríguez, quien junto a su esposa se dedica al alquiler de mesas y venta de pescados, mariscos y bebidas en la misma playa, indicó que invirtieron RD$75,000 en mercancía y equipos.
“Este dinero no se va a sacar, va a ser una Semana Santa de pérdidas. Estamos preocupados”.
En Juan Dolio, el panorama es similar.
José Antonio Méndez, quien desde 2006 vende salvavidas e inflables en la playa Oasis, expresó que la temporada luce más lenta de lo habitual.
Vivir
Pascua 2026: qué pasó el Lunes Santo y qué se conmemora
INFOBAE
“La Semana Santa se ha puesto muy difícil con tantas restricciones. Está lento, no se parece a como era hace algunos años”, dijo.
A esto se suma la situación de la pesca.
Martín Salas, pescador en Guayacanes, explicó que la actividad ha sido irregular en los últimos meses debido a factores naturales, lo que también impacta la disponibilidad del producto.
Pese a ello, mantiene la esperanza de que la Semana Mayor mejore el panorama.
No todos, sin embargo, ven las medidas de forma negativa.
Jeremy Felipe de Jesús señaló que las restricciones podrían contribuir a una mayor organización en las playas.
Opinión
Mesías en burro y rodeado de niños
Manuel Maza Sj
“Lo vemos bien, así la gente viene temprano a la playa y a eso de las 5:00 o 6:00 están en su casa temprano. Hay menos accidentes, menos tragedias”, expresó.
También agregó: “La Semana Santa trae fuertes lluvias y brisas. Esperamos recuperarnos de la inversión que hicimos en el restaurante”.
Medidas de seguridad
El Ministerio de Interior y Policía prohibió las fiestas masivas, tanto públicas como privadas, en playas, ríos, arroyos y balnearios, así como la instalación de estructuras temporales en estos espacios durante el asueto de la Semana Santa 2026.
La disposición estará vigente desde el domingo 29 de marzo hasta el domingo 5 de abril, inclusive.