Publicado por Nelly Ramírez Creado: Actualizado:

¡Llegó la Semana Santa! Sí, desde ayer con el Domingo de Ramos, y, como es costumbre, muchas personas aprovechan para salir del país, de la ciudad a los pueblos para compartir con familiares o amigos, o bien quedarse disfrutando de la tranquilidad auditiva, visual, y del disminuido tránsito que ofrece este asueto.

Cualquiera que sea su proyecto para esta semana que recién comienza, es aconsejable que se prepare para que disfrute sin consecuencias.

Si es de los que optarán por quedarse en la ciudad y disfrutar de las variedades que esta ofrece, desde parques, miradores, museos, exposiciones al aire libre, caminar por la Ciudad Colonial, visitar los diversos templos religiosos, asegúrese de que tanto usted como su familia estarán seguros.

Es importante tomar en cuenta que si transita por las vías urbanas, no se confíe de la tranquilidad evidente; observe antes de entrar a una intersección, ya que podría ser sorprendido por la imprudencia de otros.

Ahora bien, si piensa salir de la ciudad o del país, es mandatorio que en el caso del extranjero, verifique antes toda su documentación, pasaporte, boletos aéreos, el formulario de inmigración para entrar o salir del país, a fin de evitar malos ratos y que el asueto no se torne en pesadilla.

Si piensa viajar al interior

El primer paso debe ser hacer un chequeo exhaustivo a su vehículo, fundamentalmente el aceite, el líquido de refrigeración, “coolant”, los frenos, luces, parabrisas...

¿Tienes mascotas: perros, gatos...?

Si su respuesta es afirmativa, no lo deje de lado, es obligatorio incluso legalmente penado, no ocuparse de su cuidado adecuado, así que o lo lleva a donde un familiar que no tenga planes de salir, o puede llevarlas a un hotel o guardería para mascotas, en el país se ofrece ese servicio.

Cuidado de los alimentos a consumir

Si a donde irá requiere llevar alimentos, es necesario que estos sean seleccionados adecuadamente, en cuanto a la calidad, frescura y, naturalmente, el proceso de elaboración; esto evita que haya sorpresa con afecciones estomacales.

Cuidado de la piel

En caso de que su opción sea la playa o balnearios, por ningún motivo olvide el protector solar, fundamentalmente para los niños.

Llaves de agua cerradas

Asegúrese de que al salir de su hogar todas las llaves de agua estén bien cerradas, incluso es recomendable cerrar las llaves de paso.

¡El gas propano!

De rigor no olvide jamás cerrar la llave del gas propano, de esa manera evita cualquier explosión y salvar tanto su hogar como otros. Revise bien las cerraduras de su casa.