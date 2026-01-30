Juan Pablo Duarte explicado para niños

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Juan Pablo Duarte fue uno de los héroes más importantes de la República Dominicana. Gracias a él y a sus ideas, hoy nuestro país es libre e independiente.

Duarte nació el 26 de enero de 1813 en la Ciudad Colonial de Santo Domingo. Desde pequeño fue un niño curioso, inteligente y con mucho amor por su tierra. Sus padres le enseñaron valores como el respeto, la honestidad y la responsabilidad.

Cuando era joven, viajó a Europa para estudiar. Allí aprendió sobre países donde las personas luchaban por su libertad y sus derechos. Esas ideas lo inspiraron a soñar con una República Dominicana libre, donde las personas pudieran decidir su propio futuro.

Al regresar al país, Duarte quiso hacer realidad ese sueño. Por eso, en 1838, creó un grupo secreto llamado La Trinitaria, junto a otros jóvenes valientes. Su objetivo era liberar al país del dominio haitiano. Más adelante, otros patriotas como Francisco del Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella ayudaron a cumplir ese sueño.

Gracias a ese esfuerzo, el 27 de febrero de 1844 se proclamó la independencia de la República Dominicana.

Aunque Duarte pasó muchos años fuera del país y murió lejos de su tierra, siempre pensó en su patria. Hoy es recordado como el Padre de la Patria, un ejemplo de amor, sacrificio y lucha por la libertad.