Kinito Méndez es el nuevo presidencia de Sgacedom

Santo Domingo. RD. El merenguero y compositor Kinito Méndez fue electo presidente de la Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música (SGACEDOM), tras imponerse en las elecciones celebradas este domingo. Méndez encabezó la plancha 1, que obtuvo el 46.62 %, frente a los 16.39 % de la plancha 2, liderada por Alejandro Martínez, en un proceso calificado como democrático y transparente.

La plancha ganadora estuvo integrada por un equipo de reconocidos artistas y compositores que, durante el proceso electoral, realizaron encuentros de socialización en los que reafirmaron su compromiso con la institucionalidad, la transparencia y la defensa efectiva del Derecho de Autor en la República Dominicana.

Con estos resultados, SGACEDOM inicia una nueva etapa bajo el liderazgo de Méndez y su equipo.