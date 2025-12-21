Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Números ganadores de las loterías del 20 de diciembre

Consulta los resultados oficiales de las principales loterías en República Dominicana y Estados Unidos.

Estos son los números ganadores de las loterías de este viernes

Nacional

Juega + Pega +

26 03 01 12 25

Gana Más

07 90 79

Lotería Nacional

72 38 25

Leidsa

Pega 3 Más

20 11 39

Loto Pool

06 07 25 27 29

Super Kino TV

03 05 07 08 11 15 16 17 30 32 33 34 45 47 53 58 60 64 67 69

Quiniela Leidsa

76 77 28

Loto - Loto Más

09 20 28 31 35 40 07 06

Real

Quiniela Real

19 37 20

Loto Pool

03 32 30 10

Loto Real

03 04 29 31 35 37

Loteka

Quiniela Loteka

41 87 50

Mega Chances

86 22 70 55 60

Americanas

Mega Millions

01 11 27 39 59 18

PowerBall

04 05 28 52 69 20 3X

