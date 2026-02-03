Productora y cantante: ¿quién es Daniella Cabello, la nueva ministra de Turismo en Venezuela?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, designó este lunes como ministra de Turismo a Daniella Cabello, hija del número dos del chavismo, Diosdado Cabello, como parte de los cambios que está realizando en el gabinete tras la captura del mandatario Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, hace casi un mes.

"He decidido designar a la joven Daniella Cabello como nueva ministra del Poder Popular para el Turismo, quien asumirá desde ahora la responsabilidad de impulsar el desarrollo y la promoción del Sistema Turístico Nacional", dijo Rodríguez en un mensaje en Telegram.

Conoce quién es Daniella Cabello

Daniella Cabello tiene 33 años y es hija de Diosdado Cabello, quien también tiene dos hijos más. Sin embargo, estos últimos mantienen un perfil más bajo que el de su hermana.

Su rostro se hizo familiar para los venezolanos no en los pasillos gubernamentales, sino bajo los focos de los escenarios. Se dio a conocer como cantante y locutora, participando en eventos oficiales y producciones musicales vinculadas a la narrativa gubernamental. Tras bastidores, ejerció como productora de televisión en el programa insignia de su padre, Con el mazo dando, consolidando su influencia dentro de la maquinaria comunicacional del Estado.

Formación y responsabilidades estratégicas

Aunque su formación académica inicial en Ciencias Políticas en la Universidad Central de Venezuela (UCV) se vio interrumpida por el clima de conflictividad social de 2014, Cabello ha buscado legitimar su perfil técnico en años recientes. Según registros públicos, obtuvo una Maestría en Seguridad Nacional por la Universidad Militar Bolivariana y ha manifestado interés en la Economía Internacional.

Antes de asumir el ministerio, su gestión se centró en la "marca" del país. En marzo de 2023 fue nombrada presidenta de la Fundación Marca País y, en septiembre de 2024, asumió las riendas de la Agencia Venezolana de Promoción de Exportaciones (APEV). Estos roles fueron la antesala para su actual responsabilidad: proyectar a Venezuela como un destino turístico competitivo en un contexto económico complejo.

Entre la sanción y la gestión

La trayectoria de Cabello no está exenta de controversia internacional. Al igual que otros miembros de la cúpula gubernamental, ha sido sancionada por el gobierno de Estados Unidos, señalada por presuntas acciones que socavan la democracia. Sin embargo, a nivel interno, su designación se presenta como una apuesta por el "relevo generacional" dentro de la Misión Venezuela Joven.

Casada con el cantante Omar Acedo, con quien tiene una hija, Daniella Cabello asume ahora el reto de sustituir a Leticia Gómez con la misión declarada de "impulsar el desarrollo y la promoción del Sistema Turístico Nacional".

Su gestión será observada de cerca, no solo por su herencia política, sino por su capacidad para transformar una industria que el Gobierno considera vital para la captación de divisas y la diversificación de la economía post-petrolera.