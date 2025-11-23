Maratón Monumental consolida a Santiago como destino maratonista

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santiago de los Caballeros. La ciudad corazón se alista para correr, el próximo domingo 30 de noviembre, la novena versión de la Maratón Monumental Primer Santiago de América, un evento deportivo de clase mundial que reunirá a 3,000 atletas élites y aficionados en una de las competencias más esperadas del país.

Este evento se correrá en las modalidades de 42K, 21K y 10K, ofreciendo a los participantes una experiencia única en una ruta que combina desafío, belleza y espíritu deportivo.

La Maratón Monumental se ha consolidado como un evento emblemático del calendario deportivo nacional, atrayendo a corredores de 22 nacionalidades, incluyendo representantes de Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, Colombia, Corea, Costa Rica, Cuba, España, Francia, Guatemala, Holanda, Hungría, Italia, Japón, Kenia, Nepal, Haití, Venezuela, Panamá, Polonia y Estados Unidos.

El recorrido -certificado internacionalmente por la Asociación Internacional de Maratones y Carreras de Distancia (AIMS) - fue renovado recientemente para ofrecer una experiencia más dinámica y segura.

Además, la Maratón Monumental es un evento clasificatorio para el Campeonato Mundial Abbott World Marathon Majors Wanda Age Group, lo que refuerza su posicionamiento entre las competencias internacionales más importantes del Caribe.

Durante la conferencia de medios, el presidente del Comité Organizador Luis A. Núñez R. exhortó a la ciudadanía Santiaguera que se haga eco, saliendo a las calles a animar a los corredores, pero sobre todo respetando las rutas alternas de tránsito vehicular por la seguridad de los atletas ya que esta fiesta deportiva promueve la actividad física, la salud y la unión comunitaria.

El director técnico, Emilio Martínez, ofreció los detalles de la ruta y logística del evento; resaltando los cierres viales que iniciarán a primeras horas de la madrugada e irán hasta el mediodía del domingo, los premios en metálicos que superan los 100k dólares y las inscripciones que se agotaron desde septiembre.

El corredor José Ramón Gratero compartió su testimonio y experiencia de participación junto al atleta aficionado Alfredo Hiraldo Estrella. Al final fue proyectado el video de la campaña oficial de la Maratón Monumental 2025 titulado “La ruta que nos une”.

Patrocinan la Maratón: La Monumental de Seguros, ARS Monumental, CDN Deportes, PANAM, Farmacias GBC, Centro de Convenciones UTESA, Calcalí, Grupo Bocel/AVIVA, Parval, Hospital Metropolitano de Santiago (HOMS), Hotel Residence Inn, CECOMSA, Corporación Zona Franca Santiago, Blandino, Densitox, Ontogel, Laboratorios Amadita, La Fabril, Malta India, Generade, Sport Line, y Colchones Yaque.

Sobre la Maratón Monumental

Más allá del aspecto competitivo, este evento constituye una verdadera marca ciudad, promoviendo a Santiago como un destino turístico, cultural y deportivo de primer nivel. Miles de corredores y espectadores se reúnen cada año para celebrar la pasión por el deporte, la salud y la vida activa, en un ambiente fraterno, donde la cultura y la identidad santiaguera se fusionan para brindar una experiencia inolvidable.