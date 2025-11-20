Las recetas más buscadas del Día de Acción de Gracias 2025

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Durante la temporada de fiestas, la abundancia de comidas es un placer que muchos esperan con ansias, especialmente en la cena de Acción de Gracias, también conocida como Thanksgiving Day.

Este evento se ha consolidado como uno de los momentos culinarios más esperados del año, caracterizado por una amplia variedad de opciones, tanto para quienes organizan como para aquellos que contribuyen con algún alimento.

La tradición indica que la cena debe componerse de platillos clásicos, pero en los últimos años ha crecido la tendencia de incorporar innovaciones culinarias.

Se busca así un equilibrio entre lo esperado y lo novedoso, creando una celebración inolvidable que mezcla sabores tradicionales con propuestas frescas.

Este enfoque permite ofrecer una experiencia que combina nostalgia y originalidad, logrando un evento que sorprende y agradece a todos los presentes.

Los expertos en gastronomía recomiendan mantener ciertos platos tradicionales para evocar sentimientos de comodidad, pero también sugieren explorar opciones creativas que aporten frescura al menú.

Conversar sobre estas alternativas con familiares y amigos puede enriquecer el proceso de preparación, convirtiéndolo en un esfuerzo colaborativo que fortalezca los lazos entre los asistentes.

Aquí tienes una propuesta de menú para el Día de Acción de Gracias, que mantiene la esencia tradicional de la festividad, pero introduce ingredientes y técnicas culinarias novedosas en cada platillo.

Este menú de tres tiempos busca sorprender con sabores únicos y combinaciones inesperadas, sin perder la calidez y el espíritu familiar de la celebración.

La cena de Acción de Gracias es un evento culinario esperado por su riqueza en sabores.Imagen Ilustrativa Infobae

Entrada: Crema de calabaza con jengibre y coco, adornada con pepitas y ralladura de limón



Para abrir el apetito con un toque cálido y reconfortante, una crema de calabaza es una elección clásica, pero aquí se moderniza al incorporar jengibre y leche de coco.

La base se elabora con puré de calabaza asada, que se mezcla con caldo de verduras y un toque de jengibre fresco, aportando un matiz picante y aromático.

La leche de coco le otorga cremosidad y un sutil toque tropical que equilibra la dulzura de la calabaza.

Este platillo se sirve con pepitas tostadas, que brindan una textura crujiente, y ralladura de limón, que añade un toque cítrico y refrescante al conjunto.

El resultado es una entrada que calienta y conforta, pero con un perfil de sabor diferente y refrescante.

Plato fuerte: Pavo relleno con farro, champiñones y granada, servido con salsa de mandarina y romero



El pavo es la estrella de la cena de Acción de Gracias, pero en lugar del relleno tradicional, esta versión propone uno a base de farro, un grano antiguo que añade una textura interesante y un sabor ligeramente a nuez.

El farro se mezcla con champiñones salteados y granos de granada, que aportan un color vibrante y un toque de dulzura y acidez.

Para intensificar el sabor del pavo, se cocina con una mezcla de hierbas frescas como romero, salvia y tomillo, que se introducen tanto en la piel como en el relleno.

Este plato se acompaña con una salsa de mandarina y romero, que no solo es visualmente atractiva por su color brillante, sino que también aporta un toque cítrico que complementa la riqueza del pavo y realza el sabor de las hierbas.

Esta combinación de sabores y texturas transforma al pavo en una experiencia gastronómica sofisticada y memorable.

Postre: Tarta de camote y chocolate blanco con crumble de pistache



Para cerrar el menú con un sabor dulce y audaz, esta tarta de camote representa una fusión entre lo tradicional y lo innovador.

La base de la tarta se elabora con camote asado, que le otorga un dulzor natural y una textura suave y aterciopelada.

El toque diferenciador viene de la capa de chocolate blanco derretido que cubre el camote, añadiendo un contraste cremoso y un sutil sabor a vainilla.

Encima, un crumble de pistache tostado que ofrece una textura crujiente y un sabor ligeramente salado que equilibra la dulzura del postre.

Al servirse tibia, la tarta emana una mezcla de aromas que despiertan el paladar y evocan una sensación hogareña.

Para darle un toque final, se puede acompañar con una bola de helado de cardamomo, que realza los sabores y añade un toque extra.

La preparación de la cena de Acción de Gracias, también es un momento de unión familiar.Shutterstock

Este menú fusiona la tradición con la innovación en cada platillo, haciendo que cada tiempo de la cena de Acción de Gracias tenga una personalidad única.

Desde la entrada hasta el postre, los comensales podrán disfrutar de una experiencia gastronómica original que celebra los sabores clásicos de esta festividad, pero con un enfoque creativo y contemporáneo.