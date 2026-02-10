Qué pasó el 10 de febrero de 1586 con Francis Drake en Santo Domingo

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El 10 de febrero de 1586, la ciudad de Santo Domingo sufrió el más devastador ataque de piratería de su historia. El corsario inglés Francis Drake, respaldado por la reina Isabel I de Inglaterra, desembarcó sorpresivamente por Haina y tomó la capital sin apenas resistencia, pues sus habitantes y autoridades huyeron despavoridos.

Durante un mes completo, los ingleses ocuparon la ciudad y convirtieron la Catedral Primada de América en cuartel militar. Saquearon templos, comercios y viviendas, incendiaron edificios y profanaron espacios religiosos. Al final, tras largas negociaciones, Drake se marchó con apenas 25 mil ducados, dejando tras de sí una ciudad en ruinas y una población marcada por el miedo y la devastación.

Francis Drake: la invasión a Santo Domingo en un Viaje a la Historia

El ataque reveló la vulnerabilidad del poder español en el Caribe, obligando a la Corona a reforzar sus puertos y sistemas defensivos. A partir de esta invasión, las acciones de corso inglés dejaron de ser simples escaramuzas y se transformaron en expediciones organizadas, con superioridad técnica en construcción naval y fabricación de armas.

Un articulo publicado en la Academia de Ciencias de la Republica Dominicana señala que este episodio marcó un punto de inflexión en la lucha por el dominio marítimo. Mientras en Inglaterra Drake fue celebrado como héroe y caballero, en el mundo hispánico su nombre quedó asociado al terror y la destrucción, símbolo de la amenaza corsaria que se cernía sobre las colonias españolas.

El saqueo de 1586 no solo devastó la primera ciudad del Nuevo Mundo, sino que también abrió una nueva etapa en la guerra por la hegemonía en los mares, con Inglaterra disputando a España su supremacía en las Indias Occidentales.