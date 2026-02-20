Presentarán “El Muro del Legado”, una experiencia artística participativa este fin de semana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santo Domingo, República Dominicana. – El proyecto inmobiliario Living The Noom presentará este fin de semana “El Muro del Legado”, una experiencia artística y participativa que se desarrollará este fin de semana en Plaza España, en la Ciudad Colonial, como parte de una propuesta innovadora que conecta desarrollo inmobiliario con valores de sostenibilidad y trascendencia.

La actividad se llevará a cabo el sábado 21 de febrero, de 4:00 de la tarde a 8:00 de la noche, y el domingo 22 de febrero, de 2:00 a 6:00 de la tarde, invitando al público a responder de forma libre y creativa a la pregunta: "¿Qué legado quieres dejar al Entorno?”.

Los asistentes podrán escribir sus mensajes sobre un gran muro construido con materiales biodegradables, concebido como un símbolo de la huella positiva que cada persona puede dejar en la sociedad y en el entorno.

Living The Noom, ubicado en Maralda Miches, desarrollado por Nader Enterprises y Grupo nX6, es un proyecto inmobiliario enfocado en bienestar, sostenibilidad y estilo de vida consciente. A través de esta actividad, creará una experiencia emocional y simbólica que vincula la inversión inmobiliaria con conceptos como permanencia, propósito y construcción de futuro.

“El Muro del Legado” representa además la primera iniciativa de este tipo en la República Dominicana para presentar un desarrollo inmobiliario sostenible mediante una experiencia participativa abierta al público.

La propuesta forma parte de una serie de acciones que irán revelando progresivamente la visión integral de Living The Noom como una comunidad viva, sostenible y en constante evolución.