¿Qué es la ELA, la enfermedad que padecía el actor Eric Dane?

El actor estadounidense Eric Dane, conocido por participar en series como «Anatomía de Grey» y «Euphoria», ha muerto a los 53 años, casi un año después de anunciar que padecía Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad del sistema nervioso central, que no tiene cura y afecta a las neuronas responsables de controlar los movimientos del cuerpo.

Su familia ha confirmado la noticia y ha señalado que Dane ha muerto rodeado de sus seres queridos tras «una valiente batalla» contra la ELA.

Alcanzó la fama internacional por su papel de Mark Sloan, en «Anatomía de Grey» y tras su salida de esta serie, Dane continuó su trayectoria en producciones como la serie «The Last Ship», donde asumió un rol de protagonista, y más recientemente en «Euphoria», en la que interpretó a Cal Jacobs.

Eric Dane había mostrado un visible deterioro físico, aunque mantuvo mensajes de fortaleza y apoyo a la investigación sobre la ELA hasta sus últimas apariciones públicas.

Debilidad muscular y parálisis

La ELA es una enfermedad degenerativa que afecta a la neuronas motoras, responsables del control de los músculos voluntarios, explica la Sociedad Española de Neurología (SEN). Eso provoca debilidad muscular, que avanza hasta la parálisis y se extiende de unas partes del cuerpo a otras.

Así, afecta a la autonomía motora del paciente, a su comunicación oral, a la deglución y hasta a la respiración, pero no a los sentidos ni al intelecto, tampoco a los músculos de los ojos.

Si bien un pequeño porcentaje de los casos tiene un origen familiar (entre un 5 y un 10 %), en la gran mayoría se desconoce la causa. Se presuponen diversos factores sin que todos hayan sido completamente aclarados, señala la SEN.

900 nuevos casos al año en España

Se trata de la tercera patología neurodegenerativa más común en España, tras el alzhéimer y el párkinson.

La SEN estima que cada año se diagnostican unos 900 nuevos casos de ELA en España, donde unos 4.000 pacientes conviven con esta enfermedad.

No tiene cura y la esperanza de vida es limitada. Es muy invalidante y con unas consecuencias muy importantes en la vida del paciente, que le generan necesidad de cuidados permanentes y cambiantes.

La duración promedio desde el inicio de la enfermedad hasta el fallecimiento es de 3-4 años, aunque alrededor de un 20 % de los pacientes sobrevive unos 5 años y hasta un 10 % puede llegar a superar los 10 años o más.

No existe una prueba específica que permita diagnosticar la enfermedad. El diagnóstico se hace por descarte de otros enfermedades y suele llegar transcurrido un año desde los primeros síntomas, que no son los mismos ni progresan igual.

La edad media de inicio de los primeros síntomas se encuentra está entre los 60 y 69 años, aunque, según la SEN, podría haber «un infradiagnóstico» en los grupos de mayor edad.

Es por eso que se prevé, que por el envejecimiento de la población, el aumento de la esperanza de vida y la «expectativa de que lleguen nuevos tratamientos más eficaces», que el número de pacientes aumente un 40 % en los próximos 25 años.

«Fuerte empujón» a la investigación

Aunque no tiene tratamiento, la SEN apunta que en los últimos años se ha dado «un fuerte empujón» a la investigación sobre la ELA y si bien aún queda «mucho por conocer», existen varios ensayos clínicos en marcha que los expertos confían en que «se conviertan en prometedores».

En este sentido, la SEN recuerda que tras 30 años sin que se aprobara ninguna terapia contra la ELA, el Ministerio de Sanidad en España dio luz verde hace unos meses a la financiación de un nuevo tratamiento que ayuda a preservar la función neuronal y a ralentizar la progresión de la enfermedad en pacientes con que tienen mutaciones en el gen SOD1.

Este gen es el responsable de una forma hereditaria de la enfermedad y representa un 2 % de los casos.