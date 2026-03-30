PRM reconoce compromiso ético de José Rafael Abinader en emotivo homenaje

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En el marco del Primer Congreso de Finanzas Públicas, Cumplimiento y Ética Gubernamental, el Partido Revolucionario Moderno (PRM), a través de su Escuela de Formación Política y Gestión Pública “Profesora Yvelisse Prats Ramírez” (EFPGP), realizó un reconocimiento póstumo al doctor José Rafael Abinader Wasaf, destacando su legado de integridad, servicio público y compromiso con la ética.

El acto fue encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader, quien, junto a sus hermanos, recibió la distinción en nombre de la familia Abinader Corona, en un emotivo homenaje que resaltó el legado de integridad y servicio de su padre.

La actividad contó además con la presencia del presidente del PRM, José Ignacio Paliza; la vicepresidenta Raquel Peña; así como dirigentes, legisladores, académicos e invitados especiales.

Durante el evento, el director de la EFPGP, Manuel Conde, destacó que la vida de José Rafael Abinader constituye una referencia ejemplar de cómo ejercer el servicio público con decencia, responsabilidad y vocación de país.

“Su trayectoria demuestra que la ética no es un discurso, sino una práctica que debe guiar cada decisión en la vida pública”, expresó el académico.

En ese sentido, Manuel Conde subrayó que el congreso fue concebido con el propósito de honrar ese legado, al tiempo de promover la formación ética y técnica de los dirigentes, fomentando una cultura de transparencia, responsabilidad y cumplimiento normativo dentro de la organización.

PRM y su Escuela Política reconocen de manera póstuma José Rafael Abinader por su compromiso ético con el país

Asimismo, enfatizó que la construcción de una sociedad más justa requiere no solo leyes y sanciones, sino una formación sólida en valores.

“La integridad se construye desde la formación, desde la conciencia y desde el compromiso con lo público”, afirmó.

Además, la actividad contó con el respaldo de la Secretaría de Asuntos Económicos del PRM, encabezada por Francisco Torres, así como del Frente de Contadores, representado por Raydan Díaz, quienes colaboraron en la organización y desarrollo del congreso, aportando desde sus áreas de experiencia al fortalecimiento de los contenidos técnicos y al éxito de la jornada.

Desarrollo de formación

La jornada incluyó paneles académicos en los que expertos abordaron temas como la rendición de cuentas, la sostenibilidad fiscal, la gestión financiera pública y la descentralización.

Como parte del acto, fue entregado un Manual de Buenas Prácticas en la Gestión de las Finanzas Públicas al secretario de Finanzas del PRM, Eduardo Sanz Lovatón, con el objetivo de fortalecer la ética, la transparencia y el cumplimiento en la gestión partidaria.

El evento reafirma el compromiso del PRM de impulsar una formación política basada en valores, orientada a fortalecer la institucionalidad democrática y el desarrollo de la República Dominicana.