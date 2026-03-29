Luis Abinader encabeza primera graduación del Recinto Sur de la Universidad ISA en San Juan

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A dos años de haberse inaugurado el Recinto Sur de la Universidad ISA en el municipio Bohechío de la provincia San Juan, el presidente Luis Abinader encabezó este domingo la primera graduación de este campus, entregando a la sociedad 92 graduados, 50 de estos en Técnico Superior en Producción Agrícola y 42 en Técnico Superior en Tecnología de Alimentos.

Ambas carreras técnicas son multiplicadoras de oportunidades y sinónimo de progreso y desarrollo local, en esta provincia cuya matriz productiva está dominada por la agricultura.

En escenarios como estos, en que la educación es el eje principal, el presidente Abinader reitera que un país que apuesta por el saber es un país que se supera, que se transforma y construye su futuro con solidez.

“Este título les abrirá nuevas puertas, porque la educación no es simplemente un camino hacia el conocimiento, es el camino hacia la independencia económica. Es lo que convierte el talento en oportunidad y la oportunidad en ascenso”, expresó el jefe de Estado.

Los nuevos profesionales podrán aportar conocimientos técnicos para mejorar los sistemas de producción agropecuaria, fortalecer los procesos de transformación agroindustrial y promover prácticas sostenibles.

Este Recinto Sur se ha consolidado como una opción segura de preparación académica en la región, cuyos primeros graduados provienen de las provincias Barahona, Bahoruco, Azua, Elías Piña, Independencia, San Juan, San José de Ocoa, Pedernales y La Vega. Además, afianza la expansión territorial de la Universidad ISA y su compromiso con la formación de talento mediante una educación superior accesible y de calidad.

Aunque se trata de la primera graduación del Recinto Sur, es a la vez la Décimo Sexta Graduación Extraordinaria de esta casa de Altos Estudios, integrada por 43 mujeres y 49 hombres.

Educación como pilar de avance y transformación

A cada uno de ellos, el presidente Abinader les motivó a utilizar la disciplina, la curiosidad y el criterio para transformar el conocimiento adquirido en soluciones que les permitan navegar en una época donde la tecnología avanza a una velocidad sin precedentes y los sistemas productivos se transforman.

“Cuando cada persona hace su parte, los cambios dejan de ser imposibles y comienzan a ser inevitables”, expresó Abinader, recordándoles que atravesamos tiempos exigentes pero que a la vez, son la plataforma ideal para innovar, emprender y transformar la realidad.

Programas de pasantía

El mandatario también destacó el alto nivel de empleabilidad que registra la Universidad ISA, augurando el inicio de un trayecto profesional exitoso para estos jóvenes. En este sentido, el rector de la Universidad, doctor Edwin Reyes, anunció que el Banco Agrícola, el Ministerio de Agricultura y otras instituciones, abrirán las puertas a estos nuevos profesionales con programas de pasantías remuneradas que marquen el inicio de sus carreras.

Asimismo, Alam Acosta Lebrón, graduando de honor, manifestó que ahora, estos 92 jóvenes están preparados, capacitados y listos para aportar al desarrollo de esta región que los vio crecer y destacó las facilidades brindadas por la universidad, no solo en oportunidades reales para un futuro prometedor, sino también ofreciendo alojamiento y transporte.

Reconocimiento al presidente Luis Abinader

El rector Edwin Reyes aseguró que este recinto de educación de calidad accesible, hoy es una realidad gracias al esfuerzo del mandatario, que hace cuatro años visitó estos terrenos, solo con árboles y pocos animales, y los visualizó como el lugar ideal para crear este espacio y hacer un esfuerzo “de ir a buscar y a tocar la puerta de aquellos que de otra manera no tuvieran una oportunidad para un sueño”.

“Hoy, ese proceso que se inició aquí con un esfuerzo muy noble, está debutando sus primeros 92 estudiantes. La semilla que se plantó hace dos años (cuando fue inaugurado), hoy se está cosechando”.

En el acto, los graduandos del Recinto Sur hicieron entrega de un reconocimiento especial al presidente Luis Abinader, suscrito por la cohorte de graduandos, en el que destacaron su visión de desarrollo y su respaldo a la educación, que han contribuido a la creación de este recinto y a la ampliación de oportunidades en la región sur.

Estuvieron presentes, los ministros de Educación Superior, Rafael Santos Badía; de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat; Administrativo la graduación de lisa, que van a producir contigo el mejor uno de los mejores de la Presidencia, Andrés Bautista; el administrador de EGEHID, Rafael Salazar; la gobernadora provincial, Ana María Castillo; entre otros.