Programa Migrantes culmina temporada por todo lo alto

Con emoción y gratitud, el programa Migrantes culminó su primera temporada rindiendo homenaje a las comunidades que llegaron a la República Dominicana desde diversas latitudes y reafirmando la condición de solidaridad que caracteriza a esta nación que les acogió.

Conducido y coproducido por la periodista Millizen Uribe, y con la idea, conceptualización y producción general de Gelen Gil, el programa Migrantes documentó, a través de 13 episodios, los aportes al desarrollo económico, cultural y social de la República Dominicana realizados por ciudadanos procedentes de España, Italia, China, Francia, Japón, Colombia, Cuba, Venezuela, Haití, los negros libertos norteamericanos asentados en Samaná, la comunidad judía establecida en Sosúa y la comunidad sirio-libanesa-palestina.

Uribe explicó que este fue un proyecto muy retador, pero de mucho crecimiento profesional y humano, donde el principal éxito de Migrantes fue demostrar que todavía es válido apostar por el contenido de calidad y por las grandes producciones de la televisión local.

“Valoro mucho la oportunidad que tuve de contar estas historias y llevarlas a la televisión dominicana. Quedé profundamente conmovida por los testimonios de nuestros invitados y por la retroalimentación de la gente, el público ha amado el contenido y valorado en su justa dimensión la calidad con la que fue realizado”, expresó Millizen.

De su lado, Gil explicó que Migrantes es una marca país que vino a reafirmar lo que somos como dominicanos: un país que acoge y un pueblo solidario. Asimismo, invitó a los demás productores de la televisión a hacer un pacto de apoyo mutuo para seguir impulsando las producciones criollas.

“Entiendo que este es un momento en el que la televisión dominicana amerita proyectos como Migrantes, que estén basados en valores y que cuenten con contenidos refrescantes e innovadores. Por eso creo que debemos aunarnos y convencer a las marcas públicas y privadas de que apuesten por lo nuestro, por la televisión local”, destacó Gil, emocionado por el resultado.