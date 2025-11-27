Celinés Toribio encabeza “La Nueva Yo Se Atreve”

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La comunicadora, actriz y productora dominicana Celinés Toribio presentó con éxito la quinta edición de su conferencia “La Nueva Yo", en esta ocasión con el slogan "Se Atreve ”, un movimiento que se ha convertido en un referente de motivación, sanación y liderazgo para miles de mujeres latinas en Estados Unidos y la República Dominicana.

El espacio transformador diseñado para inspirar cambios reales, conectar historias, fortalecer identidades y acompañar la evolución emocional y profesional de la mujer latinas contó con la participación y ponencia de Jatnna Tavárez, Haidy Cruz, Mónica Báez,

Excarlet Molina, Rose Amador, Yamilet "La González", Pamela Sued, Birmania Ríos, Isolda Peguero y muchas más.

Las invitadas protagonizaron y compartieron charlas profundas y transformadoras, workshops prácticos, dinámicas de introspección, testimonios reales de mujeres que han vivido procesos de cambio, herramientas para el bienestar emocional y económico, consejos de liderazgo, límites saludables y amor propio, así como estrategias para construir un plan de vida claro y accionable

Jatnna y Celinés Toribio

Además, fueron reconocidas por su trayectoria, contribuciones comunitarias y liderazgo femenino, Ana Russell, Seny Tavárez, Génesis Suero, Evangelina Fermín, Emelyn Stuart, Mary J. King y Elisa Álvarez en el marco de los pilares fundamentales de La Nueva Yo: Sanación emocional y bienestar, Empoderamiento económico y profesional, y Redes de apoyo y sororidad

"Esta conferencia nació en un período de profunda introspección marcado por una depresión no identificada. Fue en ese proceso cuando descubrí que debía enfrentar mis miedos, reconocer su dolor y convertirlo en fortaleza. Ese darme cuenta a tiempo dio paso a una nueva versión de mí. Y entendí que muchas mujeres viven procesos similares sin las herramientas necesarias. La Nueva Yo nació para acompañarlas en ese camino y me entusiasma que crezcamos, sanemos y aprendamos juntas”, resaltó Toribio.

La tercera edición de La Nueva Yo New York, contó con el apoyo de Pastas Princesa, Montefiore, Liberty Coca Cola, Healthfirst, Goya, Western Unión -VIMENCA, Somos, Arajet, Lehman College y la fundación MADRUGA.