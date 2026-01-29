Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad Rostros

Heliconia Projects

Where Memory Takes Shape, una exposición colectiva

La muestra es un diálogo con tradiciones artísticas que han entendido la figura como reflejo de la vida interior y contenedor de emoción.

Where Memory Takes Shape

Where Memory Takes Shape

Hoy .
Publicado por
Hoy

Creado:

Actualizado:

Tomando como escenario los espacios de Casa de Campo, responsables de la plataforma curatorial y galería de arte Helicolia Projects dejaron inaugurada la exposición colectiva ‘Where Memory Takes Shape’ en ocasión de presentar obras de las artistas Emiliana Henríquez, Mahsa Tehrani, Adelisa Selimbasic, Natia Lemay y Emily Pope.

Un grupo de invitados entusiasta por el arte conocieron de Elsa Maldonado y Nicole Bainov, las caras de Helicolia Projects, que la muestra es una exploración de la figura humana como un espacio donde la memoria, la experiencia y el paso del tiempo se inscriben en el cuerpo a través de la pintura contemporánea.

En este contexto, la exposición propuso una lectura del cuerpo como un territorio donde la memoria se acumula de forma gradual y desigual, muchas veces fuera del alcance del lenguaje.

En las obras presentadas, el cuerpo apareció moldeado por el tiempo y cargado de huellas de lo vivido, sin ofrecer narrativas literales. Las posturas, los gestos y la quietud de las figuras adquirieron mayor relevancia que la acción, estableciendo un diálogo con tradiciones artísticas que han entendido la figura como reflejo de la vida interior y contenedor de emoción, experiencia y, en algunos casos, trauma.

Esta iniciativa además tiene como propósito social, destinar los fondos recaudado a la labor de la Fundación MIR, organización dedicada al desarrollo y bienestar de comunidades en el país.

Los interesados están invitados a coordinar una visita, escribiendo a elsa@heliconiaprojects.com y nicole@heliconiaprojects.com, o a través del Instagram @heliconiaprojects, para conocer de cerca esta propuesta artística.

El evento continuó con brindis de cócteles.

Sobre el autor
Hoy .

Hoy

tracking