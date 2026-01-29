Where Memory Takes Shape, una exposición colectiva

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Tomando como escenario los espacios de Casa de Campo, responsables de la plataforma curatorial y galería de arte Helicolia Projects dejaron inaugurada la exposición colectiva ‘Where Memory Takes Shape’ en ocasión de presentar obras de las artistas Emiliana Henríquez, Mahsa Tehrani, Adelisa Selimbasic, Natia Lemay y Emily Pope.

Un grupo de invitados entusiasta por el arte conocieron de Elsa Maldonado y Nicole Bainov, las caras de Helicolia Projects, que la muestra es una exploración de la figura humana como un espacio donde la memoria, la experiencia y el paso del tiempo se inscriben en el cuerpo a través de la pintura contemporánea.

En este contexto, la exposición propuso una lectura del cuerpo como un territorio donde la memoria se acumula de forma gradual y desigual, muchas veces fuera del alcance del lenguaje.

En las obras presentadas, el cuerpo apareció moldeado por el tiempo y cargado de huellas de lo vivido, sin ofrecer narrativas literales. Las posturas, los gestos y la quietud de las figuras adquirieron mayor relevancia que la acción, estableciendo un diálogo con tradiciones artísticas que han entendido la figura como reflejo de la vida interior y contenedor de emoción, experiencia y, en algunos casos, trauma.

Esta iniciativa además tiene como propósito social, destinar los fondos recaudado a la labor de la Fundación MIR, organización dedicada al desarrollo y bienestar de comunidades en el país.

Los interesados están invitados a coordinar una visita, escribiendo a elsa@heliconiaprojects.com y nicole@heliconiaprojects.com, o a través del Instagram @heliconiaprojects, para conocer de cerca esta propuesta artística.

El evento continuó con brindis de cócteles.