Muchos creen que superar una gripe es solo cuestión de reposo y paciencia.

Sin embargo, ciertos hábitos cotidianos pueden alargar los síntomas, intensificar el malestar y retrasar la recuperación sin que lo notes.

Por eso, hoy te presentamos 5 errores comunes que empeoran tu gripe sin darte cuenta según el portal especializado Salud 180.

Automedicarse. Es muy común consumir antigripales o antibióticos para tratar la gripe. Esta costumbre puede empeorar los síntomas porque creas resistencia o pierden eficacia. También porque pueden tener un principio activo que derive ensobredosis o descompensación, explica Esteban Vega, del Servicio Farmacéutico del Seguro Social de Costa Rica.

No darse un descanso. A pesar de la gripe, la gran mayoría de las personas se sienten obligadas de trabajar y no se toman unos días de descanso, lo que aplaza su tiempo derecuperación ya que están más expuestos a los cambios bruscos detemperatura, explica Sergio Garza.

No beber suficientes líquidos. Seguro te ha pasado que cuando tienes gripe no tienes ganas de tomar agua, pero importante que te mantengas bien hidratada ya que te ayuda a ponerte mejor. Al beber líquidos también ayudas a eliminar los virus y toxinas que invaden tu cuerpo, explica Neelam Taneja Uppal, especialista enenfermedades infecciosas.

Fumar. Fumar ocasiona que los síntomas empeoren porque irritas y dañas más tuspulmones. También es importante estar alejado del humo del cigarro, ya que es irritante para el sistema respiratorio, afirma Taneja-Uppal.

No lavarse frecuentemente las manos. Para evitar que los síntomas de la gripe empeoren, es importante lavarse las manos con frecuencia, así cubrir boca y nariz al toser y estornudar, es una manera de evitar que los virus se propaguen.

Los especialistas también recomiendan mantenerse relajado y evitar situaciones de estrés porque son factores que acentúan los síntomas de la gripe. Para prevenirla es recomendable aumentar el consumo de frutas y verduras, cubre nariz y boca, taparte al toser y evita salir a la calle.