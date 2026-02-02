El arroz con habichuelas sí se puede mezclar, mejora su combinación con una buena ensalada

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La evangelista de la salud, Isidra Recarey, emitió una aclaración pública luego de que se publicara una información que aseguraba lo contrario respecto al consumo de arroz con habichuelas. Precisó que este plato tradicional de la mesa dominicana sí puede mezclarse, y que incluso resulta más beneficioso si se acompaña de una buena ensalada.

Recarey explicó que, por recomendación nutricional, lo ideal es consumir primero la ensalada, ya que favorece el buen funcionamiento del organismo y prepara el sistema digestivo para recibir los demás alimentos. “El arroz con habichuelas es una combinación saludable y culturalmente importante; lo que debemos procurar es balancear la dieta con vegetales frescos”, puntualizó.

La aclaración surge como respuesta a la difusión de una noticia que generó confusión en la población, al señalar que no era recomendable mezclar ambos alimentos.