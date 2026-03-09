Los riñones: guardianes del equilibrio del cuerpo

Publicado por Hospital General de la Plaza de la Salud Creado: Actualizado:

En el cuerpo humano, los riñones cumplen una función silenciosa pero esencial. Son dos órganos con forma de frijol, que miden alrededor de 10 cms, ubicados a ambos lados de la columna vertebral, cuya misión principal es mantener el equilibrio interno que permite que todos los demás órganos funcionen correctamente.

Sin riñones sanos, la vida tal como la conocemos no es posible.

Cada día, los riñones filtran alrededor de 180 litros de sangre, y aunque los mencionamos en plural, por su estructura, funcionan como uno solo, de ahí el hecho de que con un solo riñón o un porcentaje bajo de su desempeño puedas vivir.

De ese proceso se encargan cientos de miles de pequeñas unidades llamadas nefronas, que actúan como filtros microscópicos. Gracias a ellas, el organismo elimina toxinas, exceso de agua y sales, mientras conserva las sustancias que necesita, como proteínas y electrólitos en cantidades precisas.

Entender el papel del riñón es comprender cómo el cuerpo mantiene su equilibrio interno, depura la sangre y regula procesos esenciales que permiten una vida saludable y funcional

Pero el riñón no es solo un “filtro”

Es también un regulador fino del equilibrio del agua, el sodio, el potasio y el ácido en el cuerpo, lo que mantiene estable la presión arterial y el funcionamiento de músculos, nervios y corazón.

Además, participa activamente en la producción de hormonas fundamentales: estimula la formación de glóbulos rojos a través de la eritropoyetina, activa la vitamina D para fortalecer los huesos y es el regulador de la presión arterial mediante sistemas hormonales complejos.

En el Día Mundial del Riñón, recordar qué hacen estos órganos y cómo protegerlos es una forma concreta de apostar por una vida más larga y saludable. Es importante destacar que los riñones trabajan todos los días por nosotros; cuidarlos es una responsabilidad compartida.