Virus Nipah: “no hay que alarmarse pese a su letalidad”

El sonado internacionalmente virus Nipah, temido por su alta letalidad, según los expertos hasta un 70 %, del que a principio de este 2026, la Organización Mundial de la Salud reportó dos casos en el estado de Bengala Occidental, en el este de India, no tiene grande posibilidades de que llegue hasta nosotros.

Según expertos de la salud, específicamente el doctor Elmer Huerta, colaborador de CNN en Español, esta categoría de virus no se propagan muy fácilmente, ni llegan a convertirse en pandemia o epidemia por la forma en que se contagia y por su alta letalidad.

Según las autoridades sanitarias, la detección de los casos fue cerca de Calcuta a finales de diciembre de 2025 y principio enero 2026, por lo que fueron activados los controles.

Este virus, que de acuerdo a la OMS mata a más de la mitad de quienes se contagian, no es nuevo, ya surgió en Malasia, de donde proviene originalmente su nombre en 1998.

Es de la misma familia del virus del sarampión, pero no es tan infeccioso como este, aunque con mayor posibilidades de muertes.

¿Cómo se transmite?

De acuerdo con la OMS, el Nipah es un virus zoonótico, es decir, que se transmite de animales a humanos, y esto ocurre a través del contacto directo, ya sea con cerdos o murciélagos infectados.

Sobre este virus, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, en inglés), también una forma de contagiarse es con el consumo de frutas o productos derivados de frutas, entre estos el jugo crudo de dátil, que pudieran estar contaminados con la orina o saliva de murciélagos frugívoros infectados.

¿Síntomas del virus?

Advierte la OMS, que los síntomas de una persona con el virus Nipah pueden tardar entre cuatro y catorce días en aparecer luego de la infección, y los casos son asintomáticos y poco frecuentes.

Indica, no obstante, que los primeros signos de infección podrían ser no específicos, confundiéndose con episodios gripales, como fiebres, dolor de cabeza, dolor muscular, vómitos y dolor de garganta. Señala además, que en aproximadamente dos tercios de los pacientes, la enfermedad progresa rápidamente, pudiendo agravarse en un plazo de cinco a siete días.

En algunos casos de infecciones, refiere también la OMS, el virus puede provocar afecciones respiratorias con afecciones anormales del tórax cambios en el líquido cefalorraquídeo que rodea el cerebro, comunes en otras infecciones cerebrales virales.

Dichos cambios enfatiza la organización médica, pueden ser observado a través de imágenes cerebrales, y la actividad eléctrica cerebral, las cuales predicen la gravedad de la enfermedad en los pacientes.

¿Qué tan peligros es este virus?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC), han advertido que este virus, aunque solo se han registrado unos pocos brotes, se considera una amenaza para la salud pública, debido a su alta tasa de mortalidad, su potencial de transmisión entre personas, su capacidad de causar brotes y la falta de vacunas o tratamientos aprobados en la actualidad.

Control del virus en RD

Al respecto el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, informó que fue adoptado un protocolo de alerta temprana.