¿Solo en San Valentín? Lugares para pasarla increíble contigo mismo

Se acerca el 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad, que es una fecha importante para los enamorados, pero la mayoría se olvida de que también se puede celebrar las buenas amistades y el amor propio.

Estar soltera o soltero en San Valentín no debe ser sinónimo de tristeza o de poca celebración; también puede ser un día donde se puede conectar consigo mismo, tener una autocita, conmemorar la vida o simplemente celebrar la solteria.

Top de lugares donde pueden celebrar San Valentín con sí mismos o con sus amistades.

1- Day pass

Muchos hoteles ofrecen servicios de Day Pass que incluyen bebidas, comida, acceso a la piscina, perfecto para disfrutar un fin de semana y conocer nuevas personas.

En Santo Domingo hay una amplia gama de hoteles que ofrecen dicha actividad, puede ser Hotel Napolitano, Crowne Plaza, Sheraton, JW Marriott, Renaissance Jaragua, entre otros.

2- Noche de teatro

Si quieres salir de la rutina, una visita al teatro es una opción distinto para acudir.

Durante este mes de febrero el Teatro Nacional Eduardo Brito tiene funciones de comedia y amor, entre ellas se encuentra.

Los amigos de ellos dos

3- Un almuerzo o cena fuera de casa

Salir de casa es una buena opción para probar platillos únicos o simplemente sentir otros aires. Un ejemplo de esto se encuentra el menú dominical del restaurante (Mesón de la Cava).

Todos los domingos abren un especial donde incluyen ricos platillos a buen precio.

4- Una paseo por la Zona Colonial

Ya sea en el día o en la noche, pasear por las calles del conde es sentir otros aires. La Zona Colonial tiene una amplia gama de lugares turísticos donde podrás visitar.

5- Una noche de amor propio

Si no hay mucho presupuesto, que mejor opción que estar en casita, maratonear en netflix, prepar palomitas y gozar de ese momento unico bajo tu privacidad.