Santo Domingo Motors y Dominican Padel Club anuncian alianza estratégica

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La empresa automotriz Santo Domingo Motors (SDM) y el Dominican Padel Club (DPC) anunciaron una alianza estratégica para fomentar la práctica del Padel, que incluye la realización de la primera edición de la Copa Santo Domingo Motors, pautada del 28 de julio al 2 de agosto del presente año.

Los detalles del evento fueron realizados durante este cóctel efectuado en el salón de exhibición de la marca Infiniti, en la sede de SDM, donde ejecutivos de ambas entidades destacaron que esta unión busca consolidar el pádel como una plataforma de bienestar y networking para el segmento de lujo en la República Dominicana.

La actividad estuvo encabezada por Pedro Ruiz, gerente de la división de vehículos de lujo de SDM; Carlos Alegría, socio del Dominican Padel Club; y Manuel Lloret, director técnico del torneo, quienes explicaron que esta competición se llevará a cabo en las instalaciones del Dominican Padel Club, ubicado en la avenida Luperón, casi esquina Anacaona.

Pedro Ruíz, al dar la bienvenida, destacó que este torneo representa un paso importante en la consolidación del pádel en el país.

Asimismo, señaló que la alianza incorpora experiencias de marca, como exhibiciones de vehículos y jornadas de pruebas de manejo para los asistentes.

Destacó que la iniciativa responde al interés de la empresa de seguir creando propuestas diferenciadoras para sus clientes, vinculándose con comunidades que valoran la innovación, el bienestar y la calidad. Enfatizó que la Copa Santo Domingo Motors nace con la intención de consolidarse como una plataforma anual que integre deporte, relacionamiento y experiencia de marca dentro del calendario deportivo nacional.

“Con esta iniciativa, SDM apuesta por generar experiencias desde lo vivencial, utilizando el pádel como un punto de encuentro que facilita el relacionamiento y la construcción de vínculos en un entorno dinámico y cercano”, expresó Ruíz.

Mientras que Carlos Alegría confirmó que la justa espera congregar a 90 parejas de jugadores, quienes competirán en las categorías tercera, cuarta y quinta, bajo un formato de dos sets de seis games, con súper tie-break de 10 puntos en caso de empate, garantizando al menos dos partidos por pareja.

Por su parte, Manuel Lloret explicó que el certamen aspira a atraer a un público profesional de entre 30 y 55 años, elevando el estándar de los eventos deportivos locales mediante activaciones de alto valor y premios.

Asimismo, indicó que la estructura del torneo incluirá un cuadro de consolación para las parejas que pierdan su primer encuentro, asegurando un flujo constante de acción en las canchas durante los días de competencia.

Acerca de Santo Domingo Motors



Fundada en 1920, Santo Domingo Motors representa y comercializa en República Dominicana las marcas de vehículos Nissan, Chevrolet, Cadillac, Suzuki e Infiniti, y la de motocicletas Yamaha. Además, ofrece un completo paquete de servicios que abarca desde la recepción de vehículos, financiamiento y seguros para una adquisición conveniente y segura, hasta un variado portafolio de accesorios y servicios complementarios.

Acerca del Dominican Padel Club



Es uno de los espacios más destacados para la práctica de padel en Santo Domingo, cuenta con instalaciones de primera calidad que incluyen 5 canchas panorámicas de marca “Mejor Set”, que utilizan los circuitos profesionales del Premier Padel, techos importados desde Portugal y amplias áreas sociales para brindar una experiencia integral tanto para jugadores como visitantes. Además, tiene una cancha climatizada para el desarrollo de su academia liderada por nuestro director Oscar Marhuenda.

Dominican Padel Club ha logrado construir una comunidad dinámica y en constante crecimiento, impulsando actividades que fomenten la participación y el desarrollo del deporte en nuestro país. La visión siempre estará enfocada en el respeto, la excelencia y en la familia para que cada persona que visite el espacio sienta la vibra elevando siempre los estándares.