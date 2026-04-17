La música dominicana brilla en Panamá durante la Gran Gala de la Semana Dominicana 2026

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Panamá.– Los ritmos dominicanos conquistaron la capital panameña en un recital celebrado este miércoles, 15 de abril, como parte de la Semana Dominicana en Panamá 2026, que convirtió el auditorio Herbert De Castro, en la Ciudad de las Artes, en un escenario para un reencuentro entre dos culturas hermanadas por la historia y la música.

La "Gran Gala de Música Dominicana" estuvo protagonizada por la Orquesta Sinfónica Nacional de Panamá, bajo la batuta del maestro Ricardo Risco Cortez, con la participación especial del maestro Amaury Sánchez, viceministro de Creatividad y Formación Artística del Ministerio de Cultura, como director invitado.

Sánchez imprimió al repertorio una lectura sensible a los matices rítmicos y expresivos que distinguen la música nacional dominicana, dotando al programa de una autenticidad que el público supo reconocer.

Roberto Ángel Salcedo encabeza ‘Gran Gala de Música Dominicana’ en Panamá

Entre las autoridades presentes estuvieron el embajador dominicano en Panamá, Roberto Salcedo; la ministra de Cultura panameña, Maruja Herrera; y el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, cuya asistencia subrayó el carácter diplomático y el peso institucional del encuentro.

Repertorio dominicano

El programa trazó un recorrido por la diversidad del cancionero dominicano, desde sus raíces folclóricas hasta sus expresiones más populares y contemporáneas, todas revestidas con los colores de la gran orquesta.

Roberto Ángel Salcedo encabeza ‘Gran Gala de Música Dominicana’ en Panamá

La primera parte abrió con "Mangulina", del compositor Julio Alberto Hernández, seguida de "A la caída de la tarde", de José Dolores Cerón, y "Fantasía criolla", de Bienvenido Bustamante. La cadencia del merengue "Santo Domingo", también de Bustamante, cedió paso al intimismo del bolero "Guitarra bohemia", de Juan Lockward, y a "Todo me gusta de ti", de Cuto Estévez.

La segunda parte llegó cargada de nostalgia y celebración. La orquesta interpretó "Amapola", en la versión bolero-merengue de Juan Luis Guerra, y evocó el cancionero clásico con "San Antonio", de Ñico Lora, y el inmortal "Compadre Pedro Juan", de Luis Alberti. El cierre, con "Bilirrubina", desató el entusiasmo del público y coronó la noche con un tono festivo.

Música como diplomacia

‘Gran Gala de Música Dominicana’ en Panamá

En el segmento protocolar, el embajador Roberto Salcedo fijó el sentido del evento con precisión: "Este encuentro resalta la música como expresión de identidad y como puente de unión entre la República Dominicana y Panamá", al tiempo que destacó la gala como una oportunidad para reafirmar los lazos históricos, culturales y humanos que unen a ambas naciones.

La "Gran Gala de Música Dominicana" se consolidó así como uno de los eventos más representativos de la Semana Dominicana en Panamá 2026, proyectando el patrimonio musical dominicano en un escenario internacional.