El Senado la Universidad de Castilla-La Mancha culminan Máster en Derecho Constitucional y Público

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Senado de la República Dominicana y la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) celebraron el acto de graduación del Máster en Derecho Constitucional y Derecho Público, un programa académico orientado al fortalecimiento institucional y a la profesionalización de la función pública.

La ceremonia estuvo encabezada por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, junto al representante académico de la UCLM, Marcos Francisco Massó Garrote; el presidente del Tribunal constitucional, Napoleón Estévez Lavandier, y la senadora Lía Díaz de Díaz, secretaria del bufete directivo.

El acto contó, además, con la presencia de autoridades legislativas, judiciales y académicas.

El programa permitió la especialización de 48 participantes, entre senadores, funcionarios y colaboradores del Poder Legislativo, quienes fortalecieron sus conocimientos y capacidades para enfrentar los desafíos del orden constitucional contemporáneo, comprender el carácter normativo de la Constitución y aplicar estos principios en el ejercicio de la función pública.

Durante el acto, Ricardo de los Santos, quien también formó parte de los graduandos, destacó que esta iniciativa constituye “una señal clara del compromiso del Senado con la formación continua y la ética pública”, valorando el rigor académico y el acompañamiento de una universidad de prestigio internacional como la UCLM, como un aporte directo a la calidad del trabajo legislativo y al fortalecimiento democrático.

Por su parte, el profesor Massó Garrote reconoció el respaldo institucional de la Cámara Alta y exhortó a los graduados a poner en práctica los conocimientos adquiridos en favor de una gestión pública más eficiente, transparente y comprometida con la institucionalidad. La formación contó con docentes procedentes de España, Alemania e Italia. Las palabras de agradecimiento en representación de los graduandos estuvieron a cargo del senador por la provincia Duarte, Franklin Romero.

Al acto asistieron magistrados del Tribunal Constitucional, jueces de la Suprema Corte de Justicia y una delegación de catedráticos internacionales.