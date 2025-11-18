Qué es Cloudflare, cuál es el filtro que bloqueó internet y a qué se deben las fallas

Publicado por INFOBAE Creado: Actualizado:

La red de Cloudflare está presentando fallos que afectan el funcionamiento de varias plataformas, entre ellas X (antes Twitter), League of Legends, ChatGPT y Canva.

Esta es una empresa de tecnología especializada en servicios de seguridad y rendimiento para páginas web y aplicaciones. Su red actúa como filtro y protección frente a ataques automatizados, intentos de fraude y accesos no autorizados, asegurando que los visitantes legítimos puedan utilizar los servicios sin interrupciones.

La empresa tecnológica investiga una anomalía que impide el acceso normal a aplicaciones y sitios web, e informó que los consumidores pueden encontrarse con errores al intentar ingresar.

Durante esta interrupción, los usuarios observan el mensaje: “Por favor, desbloquee challenges.cloudflare.com para continuar” al acceder a las plataformas afectadas.

Este aviso se relaciona con los desafíos de seguridad implementados por Cloudflare, mecanismos que permiten verificar si el visitante es un humano y no un bot, según la explicación de la compañía en su sección para desarrolladores.

Qué es Cloudfare

Cloudflare

Cloudflare es una empresa tecnológica dedicada a proporcionar servicios de seguridad, rendimiento y confiabilidad para sitios web y aplicaciones en internet.

Su infraestructura global actúa como una red intermedia entre los visitantes de un sitio y los servidores donde se aloja su contenido.

Cloudflare protege a millones de páginas web a nivel mundial frente a amenazas como ataques de denegación de servicio (DDoS), bots maliciosos y accesos no autorizados, filtrando el tráfico y permitiendo solo las conexiones legítimas.

La plataforma ofrece diversas soluciones, entre ellas cortafuegos de aplicaciones web, sistemas de mitigación de ataques, optimización de velocidad y distribución de contenido a través de una red de entrega (CDN).

Gracias a esta red global distribuida, los usuarios pueden acceder a los sitios protegidos por Cloudflare de manera más rápida y segura, sin importar su ubicación.

Qué es challenges.cloudflare.com

Los desafíos de Cloudflare son mecanismos de seguridad que permiten distinguir entre visitantes humanos y automatizados, como bots o scripts, al ingresar a un sitio web.

Cuando se activa un desafío, Cloudflare solicita al navegador realizar ciertas comprobaciones técnicas que ayudan a confirmar la legitimidad del usuario. Este proceso puede incluir la evaluación de señales del lado del cliente o una acción sencilla, como marcar una casilla o pulsar un botón.

Estos desafíos están diseñados para proteger las aplicaciones sin generar fricciones innecesarias.

La mayoría de los usuarios los superan de forma automática, sin notar cambios en su experiencia de navegación. A diferencia de otros métodos, Cloudflare no utiliza CAPTCHA tradicionales ni pruebas visuales como identificar imágenes o escribir caracteres distorsionados. Todos los desafíos son livianos, respetan la privacidad y están optimizados para el tráfico legítimo.

Por qué Cloudflare está presentado fallas globales

Aunque el incidente tuvo un impacto global, la causa original no se ha aclarado. Los primeros reportes sugirieron que el problema ocurrió durante tareas de mantenimiento programadas por Cloudflare, pero la empresa no brindó detalles específicos sobre lo sucedido.

ADSLZone recoge: “Cloudflare había programado un mantenimiento durante el día de hoy en diferentes áreas del mundo, pero sus servidores parecen no haber respondido bien a dichas tareas”. Esto indica que el origen del fallo podría deberse a una combinación de factores en los que la compañía continúa trabajando.

La situación se complicó aún más porque varios sitios dedicados a monitorear caídas, como Downdetector y Down for Everyone or Just Me, también experimentaron problemas debido a su dependencia de la infraestructura de Cloudflare.

Por este motivo, consultar el estado real de muchos servicios se vuelve más difícil y, ante la interrupción, resultan menos confiables los datos que pueden proporcionar estas plataformas.

La única alternativa para los usuarios es aguardar a que los servicios se restablezcan, ya que se trata de una falla ajena a su control.