Cuando la IA te responde raro… quizás la culpa es tuya

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El uso de la inteligencia artificial (IA) se ha convertido en una herramienta cotidiana para estudiantes, profesionales y curiosos. Sin embargo, no siempre se obtiene el mejor resultado, y muchas veces la falla está en cómo se hacen las solicitudes.

Varias versiones de la Inteligencia Artificial señalan que existen tres errores frecuentes que afectan la calidad de las respuestas.

El primero es ser demasiado vago o general. Pedir simplemente “hazme un resumen” o “escribe un texto” sin especificar el tema, el público o el formato, suele generar respuestas poco útiles. La IA funciona mejor cuando recibe contexto claro y detallado.

El segundo error es no definir el propósito. Si no se explica para qué se necesita la información, por ejemplo, si es para un artículo académico, una noticia o un post en redes sociales,, la respuesta puede carecer del tono y la estructura adecuada.

El tercer error es no revisar ni ajustar la salida. Muchos usuarios copian y pegan lo que reciben sin verificar datos, estilo o coherencia.