Las mayores rivalidades entre películas en los Óscar

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Las rivalidades en los Premios Óscar han marcado la historia del cine, con enfrentamientos memorables entre películas que dividieron a críticos, público y la propia Academia. Desde clásicos ignorados hasta batallas recientes, estas disputas siguen siendo parte del atractivo de la gala.

Rivalidades históricas en los Óscar

1. Salvando al Soldado Ryan vs. Shakespeare in Love (1999)

• Spielberg era favorito con su épica bélica, pero la comedia romántica de John Madden dio la sorpresa y ganó Mejor Película.

• Se considera uno de los “desaires” más polémicos de la historia.

2. Ciudadano Kane vs. Cómo era verde mi valle (1942)

• La obra maestra de Orson Welles perdió frente al drama de John Ford.

• Décadas después, Ciudadano Kane es considerada una de las mejores películas de todos los tiempos, mientras que la ganadora ha quedado en segundo plano.

3. La La Land vs. Moonlight (2017)

• El musical de Damien Chazelle parecía imbatible, pero Moonlight se llevó el Óscar en una ceremonia marcada por el error histórico en la lectura del sobre.

• Este caso se convirtió en símbolo de cómo la Academia puede sorprender incluso en la última instancia.

4. Brokeback Mountain vs. Crash (2006)

• El drama romántico de Ang Lee era favorito, pero la Academia premió a Crash, generando críticas sobre la falta de reconocimiento a una historia que rompía tabúes.

5. El Padrino vs. Cabaret (1973)

• Aunque El Padrino ganó Mejor Película, Cabaret arrasó en otras categorías, creando una rivalidad que aún se recuerda como una de las más intensas.

Rivalidades recientes

• En los últimos años, películas como Maestro, Napoleon y Sirat han protagonizado duelos en las apuestas y predicciones, mostrando que la competencia sigue siendo feroz.