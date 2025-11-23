Samsung Internet llega a PC: sincroniza dispositivos y redefine la navegación

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Samsung Electronics Co., Ltd. anunció el lanzamiento de la versión beta de Samsung Internet para PC, expandiendo así su popular navegador móvil al desktop. Samsung Internet para PC ofrece una experiencia de navegación fluida y conectada en todos los dispositivos de la empresa y marca el primer paso para que Samsung Internet se convierta en una puerta de entrada a la IA verdaderamente ambiental en todo el ecosistema Samsung Galaxy.

“A medida que expandimos Samsung Internet a las PC, nos entusiasma invitar a los usuarios a dar forma al futuro de la navegación con nosotros”, dijo Won-Joon Choi, Director de Operaciones de la División Mobile eXperience (MX) de Samsung Electronics. “Este programa beta desbloquea una experiencia más conectada entre dispositivos móviles y PC, al tiempo que sienta las bases para futuras experiencias de navegación más inteligentes. De cara al futuro, las capacidades de Samsung Internet redefinirán la forma en que los usuarios interactúan con la web, evolucionando desde un navegador de PC que espera la entrada del usuario a una plataforma de IA integrada que comprende a los usuarios al tiempo que protege los datos personales en todos los niveles”.

Experiencia fluida en dispositivos móviles y PC

Diseñado para conectar dispositivos móviles y de escritorio, Samsung Internet para PC permite a los usuarios sincronizar sus datos de navegación, como marcadores e historial de navegación. Los datos personales también se sincronizan con Samsung Pass, lo que ayuda a los usuarios a iniciar sesión en sitios web o a rellenar automáticamente sus perfiles de forma segura en todos sus dispositivos Además, ahora se les pedirá a los usuarios que reanuden la navegación al cambiar entre dispositivos móviles y PC, lo que permite una experiencia web más fluida entre dispositivos.

A medida que los usuarios se mueven con mayor fluidez entre dispositivos, Samsung Internet para PC también añade una nueva capa de inteligencia impulsada por Galaxy AI, diseñada para hacer que la navegación sea más inteligente y eficiente. Cuando inician sesión en su cuenta Samsung, los usuarios pueden acceder a algunas funciones clave de Galaxy AI, como el Asistente de Navegación para el resumen y la traducción instantáneos de páginas web, lo que les ayuda a encontrar la información que necesitan más rápidamente.

Navegación segura en dispositivos Galaxy

Samsung Internet para PC se basa en la sólida plataforma de privacidad y seguridad de Galaxy, lo que garantiza que los usuarios puedan disfrutar de una navegación conectada e inteligente con total confianza. El sistema inteligente anti-rastreo ayuda a bloquear los intentos de rastreadores web de terceros de recopilar información personal, mientras que el Panel de Privacidad permite a los usuarios ver y gestionar sus protecciones en tiempo real. Samsung Internet está diseñado para el futuro de la navegación, ofreciendo a los usuarios experiencias seguras, fiables e inteligentes que no comprometen la seguridad ni la confianza

Un futuro de navegación más inteligente

Samsung Internet para PC desbloqueará experiencias de navegación aún más ricas e intuitivas para los usuarios de todo el ecosistema Galaxy. Este hito supone un avance en la visión de Samsung sobre la IA ambiental, en la que la IA se integra a la perfección en la vida cotidiana. Desde anticiparse de forma proactiva a las necesidades del usuario hasta ofrecer asistencia personalizada, la compañía está sentando las bases para un navegador que evoluciona con sus usuarios y dispositivos.