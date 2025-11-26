Smart TV vs Monitores: cuál conviene para gaming en RD durante el Viernes Negro

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

¿Dudas entre un monitor o un televisor para jugar? No eres el único. Muchos jugadores se han visto indecisos entre la capacidad de respuesta de un monitor y la excelente calidad de imagen de un televisor HD.

Si está buscando ofertas de televisores o monitores para juegos en Viernes Negro 2025, a continuación describimos todo lo que necesita saber para tomar una decisión.

Gaming Monitor vs. TV

En su nivel más básico, un monitor de juegos y un televisor hacen lo mismo: muestran una imagen desde un dispositivo de entrada. Sin embargo, existen diferencias en las características de cada uno.

- Características comunes del monitor para juegos

Los monitores para juegos admiten una amplia gama de entradas. Esto incluye HDMI y DisplayPort, y en ocasiones DVI y VGA, aunque son poco comunes en los monitores para juegos nuevos. Los monitores carecen de sintonizador de TV, por lo que no pueden mostrar las señales tradicionales de televisión por aire o por cable que se obtendrían con una antena de TV.

Los monitores para juegos suelen tener una ventaja en la densidad de píxeles y, al utilizar poco o ningún procesamiento de imagen, la mayoría tiene un retraso de entrada casi nulo. Estas características garantizan una experiencia nítida y con gran capacidad de respuesta.

Por supuesto, los monitores para juegos tienden a ser mucho más pequeños que los televisores. Son más fáciles de colocar en un escritorio de juego. La mayoría cuenta con un soporte ajustable que facilita obtener el mejor ángulo de visión y usar varias pantallas a la vez.

- Características comunes de la Smart TV

Los televisores modernos tienen entradas HDMI y rara vez incluyen algo más, salvo un sintonizador de TV, que se utiliza para las señales de TV abierta. El sintonizador de TV es lo que hace que un televisor sea, bueno, un televisor.

Los televisores también tienden a tener pantallas más grandes. Si bien algunos se superponen con los monitores, alcanzan tamaños enormes con una diagonal de más de 100 pulgadas. Esto, por supuesto, es demasiado grande para un escritorio. Los televisores tienen soportes sencillos que ofrecen poco o ningún ajuste.

La mayoría de los televisores incluyen muchas funciones. Un control remoto está prácticamente garantizado. La compatibilidad con HDR es común, al igual que los altavoces integrados. Los televisores inteligentes tienen un sistema operativo integrado, por lo que ni siquiera es necesario conectar un dispositivo de streaming para ver Netflix.

Calidad de imagen

Los monitores y televisores para juegos difieren en calidad de imagen. Ambos se ven geniales, pero cada uno a su manera.

Los televisores ofrecen una ventaja en muchos aspectos de la calidad de imagen, como el brillo, el contraste y la gama cromática. Suelen utilizar tecnología mucho mejor, como paneles OLED o retroiluminación Mini-LED, para ofrecer la mejor experiencia visual. Sin embargo, existe cierta superposición: los mejores monitores para juegos tienen paneles OLED o retroiluminación Mini-LED.

La diferencia se acentúa en el contenido HDR, que exige un rango de contraste y brillo muy superior al que la mayoría de los monitores pueden gestionar. Los televisores económicos también presentan dificultades, pero los de gama media tienen una ventaja.

Sin embargo, los monitores para juegos 4K destacan en nitidez. La mayoría tiene una mayor densidad de píxeles que los televisores comparables. Algunos televisores 4K utilizan una disposición de subpíxeles inusual o una técnica llamada submuestreo de croma, que puede causar problemas de nitidez al mostrar texto fino o elementos de interfaz. Esta diferencia no se aprecia al sentarse lejos, pero se hace más evidente al sentarse cerca.

Monitor de juegos vs. TV: Rendimiento en juegos

La mayoría de los jugadores quieren una pantalla que proporcione un rendimiento excelente, y el rendimiento generalmente se puede dividir en tres áreas: retraso de entrada, frecuencia de actualización y tiempos de respuesta de píxeles.

El retraso de entrada (IN) es el tiempo que transcurre entre la entrada del usuario y su aparición en pantalla. La mayoría de los monitores solo añaden unos segundos de retraso. Algunos televisores tienen un retraso de entrada bajo, pero otros no, por lo que es importante leer reseñas de televisores y evitar aquellos con un retraso de entrada alto.

La frecuencia de actualización, expresada en hercios, es la cantidad de veces que una pantalla actualiza su imagen por segundo. Una frecuencia de actualización más alta implica un movimiento más fluido. La frecuencia base es de 60 Hz, pero incluso los monitores gaming económicos pueden alcanzar los 144 Hz. Los monitores gaming de alta gama pueden alcanzar los 240 Hz o incluso los 360 Hz. Pronto habrá monitores que alcancen hasta 500 Hz.

Algunos televisores 4K más nuevos pueden alcanzar los 120 Hz, pero muchos aún se quedan estancados en los 60 Hz. Es importante tener en cuenta que las marcas de televisores suelen anunciar una alta "frecuencia de movimiento" o similar. Esta es una palabra de moda en marketing y no es lo mismo que la frecuencia de actualización.

Es menos probable que los televisores admitan sincronización adaptativa como FreeSync y GSync, como las que se encuentran en los monitores para juegos. Esta función permite que una pantalla sincronice su frecuencia de actualización con un dispositivo de entrada para lograr un movimiento fluido y una cadencia adecuada entre cada fotograma.