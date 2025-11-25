Los productos tecnológicos que bajarán “sorprendentemente” de precio en el Viernes Negro

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

El Viernes Negro (Black Friday) llega a la República Dominicana y esta es tu oportunidad para adquirir esos productos tecnológicos que tanto ansias a un precio razonable.

Apegados a la información oficial de ofertas y promociones anunciadas por los comercios locales, te presentamos varios de los productos que se espera tengan las mayores rebajas y las tiendas que están activando sus campañas de descuentos.

Televisores (Smart TV)

Tiendas Corripio: Descuentos de hasta 47% en modelos Samsung Crystal UHD 4K, y hasta 30% en televisores en general.

Tienda Samsung Dominicana: Descuentos importantes en modelos 2025 de alta gama como 75" QLED 4K (-31%), 65" QLED 4K (-37%), y 77" OLED 4K (-23%).

Casa Cuesta: Ofertas con descuentos de hasta 43% en televisores específicos.

Electrodomésticos Tecnológicos

Casa Cuesta: Descuentos de hasta 13% en aires acondicionados Inverter.

Tiendas Corripio: Descuentos del 12% en lavadora/secadora eléctrica Samsung.

Cecomsa: Descuentos de 10% a 15% en impresoras.

Smartphones

Samsung ha promocionado fuertemente sus líneas más recientes como el Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7, Galaxy S25 FE, y las series Galaxy A17 y A07.

Capital Móvil: Precios competitivos en modelos recientes. Ej: iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro, Samsung S25