Fue un secreto a voces que el actor de Hollywood tendría un «papel importante» en La Velada del Año 4, pero nadie sabía exactamente cuál iba a ser. Las luces se atenuaron en el Bernabéu y una voz comenzó a recordar la carrera del príncipe de Bel-Air, que salió al escenario en bata de boxeo, adornado con una bandera de España a la espalda. «The champ is here«, se oía por los altavoces del estadio, antes de que sonaran las primeras notas de su éxito Gettin’ Jiggy Wit It, en lo que fue la primera actuación de Will Smith en nuestro país.

Tras cantar Switch, el artista se marcó un Freddie Mercury delante del público y el estadio del Real Madrid repitió su «eo». Smith, que también interpretó la mítica The Fresh Prince of Bel-Air, sacó su lado más español para levantar a las masas y dar las gracias al anfitrión su acogida en la cita de boxeo. «Ibai, hermano, gracias por invitarme. Quiero dar las gracias a la gente de España. ¡Gracias!», expresó en un perfecto castellano antes de invitar al escenario a su hijo Jaden y el rapero estadounidense Russ para cantar una canción que todavía no ha salido a la luz. «This was absolutely amazing, thank you«.

En sus 77 años de historia, el Santiago Bernabéu lo ha visto todo: la UEFA de las remontadas de 1986, aquella copa en la que los blancos dieron la vuelta al marcador ante Colonia y frente al Inter de Milán; la presentación de Cristiano Ronaldo ante 80.000 aficionados en 2009; la locura de los swifties; y, este sábado, la velada de boxeo con más aforo en la historia de España, superando el combate entre Paulino Uzcudun y Primo Carnera en el año 1930 en el Estadio Olímpico de Montjuïc.

Más de 30 grados y un sol abrasador regalaron al barrio de Chamartín una de las escenas más pintorescas que se puedan ver en las inmediaciones de un estadio de fútbol. Como una noche de Champions, miles de personas -en su mayoría jóvenes- atravesaron el Paseo de la Castellana para llegar allí donde el atasco de taxis, coches patrulla y turismos no se les permitía. Pero esta vez no iban a rezar a su Dios Florentino Pérez, sino a Ibai Llanos y su La Velada del Año 4, el espectáculo sin precedentes del streamer vasco, que nació en Twitch y que ya ha conquistado el Pabellón Olímpico de Badalona, el Cívitas Metropolitano y ahora el Santiago Bernabéu.