Globos de Oro: Zoe Saldaña recibe nominación a mejor actriz por el musical ‘Emilia Pérez’

Los Ángeles.- La organización de los Globos de Oro ha anunciado a los nominados de la 82 edición de sus premios, que se celebrarán el 5 de enero en Los Ángeles (California) y la dominicana Zoe Saldaña ha dejado huellas con sus estelares actuaciones que la han catapultado como una opción idónea para competir en este prestigioso galardón.

La dominicana Zoe Saldaña, nominada a mejor actriz por ‘Emilia Pérez’

La actriz dominicana Zoe Saldaña recibió su primera nominación a Mejor Actriz por su papel como la abogada Rita Mora Castro en el musical de suspenso “Emilia Pérez”, una producción de Netflix. En esta obra, compartió protagonismo con Karla Sofía Gascón, quien también fue reconocida por primera vez en su carrera con una nominación destacada.

Por otro lado, la brasileña Fernanda Torres fue nominada en la categoría de Mejor Actriz en Drama por su interpretación en la película “I’m Still Here”, consolidando su posición como una de las principales figuras del cine latinoamericano.

Fotografía de archivo del actor español Javier Bardem. EFE/ David Swanson

Javier Bardem, nominado a mejor actor de reparto

Javier Bardem, por ‘Monsters’, y Diego Luna, por ‘La Máquina’, fueron nominados a mejor actor de reparto en televisión.



Luna y Bardem también se enfrentarán por el este galardón con Harrison Ford, por ‘Shrinking’; Tadanobu Asano, por ‘Shōgun’; Jack Lowden, por ‘Slow Horses’ y Ebon Moss-Bachrach, por ‘The Bear’, en la 82 edición de los Globos de Oro, que tendrá lugar el próximo 5 de enero en Los Ángeles.

‘Shogun’ y ‘El juego del calamar’, nominadas a mejor serie de drama

Shogun’, ‘Squid Game’ y ‘Mr. & Mrs. Smith’ fueron nominadas en el apartado de mejor serie de drama, junto a ‘Slow Horses’, ‘Chacal’ y ‘La diplomática’.

‘Hacks’ y ‘The Bear’ entre los nominados a mejor serie de comedia

Una persona limpia un cartel de los Globos de Oro durante los anuncios de nominación para los Premios Globo de Oro. EFE/EPA/Caroline Brehman

‘Hacks’, ‘The Bear’ y ‘Abbot Elementary’ fueron nominadas a la mejor serie de comedia o musical.

El resto de los nominados en este apartado son ‘The Gentlemen’, ‘Nobody Want This’ y ‘Only Murders in the Building’.

‘Emilia Pérez’ y ‘Wicked’ optan a mejor película de comedia o musical

El musical de suspense ‘Emilia Pérez’ y el de animación ‘Wicked’ han sido nominados a mejor película de comedia o musical.

Anora, de Sean Baker; ‘A Real Pain’, de Jesse Eisenberg y ‘Challengers’ (‘Rivales’), del italiano Luca Guadagnino y ‘The Substance’ (‘La Sustancia’), de Coralie Fargeat completan las candidaturas en esta categoría.

Las estatuas de los Globos de Oro se exhiben durante los anuncios de nominaciones para los premios. EFE/EPA/Caroline Brehman

‘Cónclave’ y ‘Un completo desconocido’, nominadas a mejor filme de drama

El drama eclesiástico ‘Conclave’, de Edward Berger, y ‘A Complete Unknown’, de James Mangold recibieron la candidatura a mejor película de drama.

Ambos proyectos competirán por este codiciado galardón junto a ‘Dune: Part 2’, del canadiense Denis Villeneuve; ‘The Brutalist, de Brady Corbet; ‘Nickel Boys’, y ‘September 5’.

Walter Salles, nominado a mejor película extranjera por ‘I’m Still Here’

El director de cine brasileño Walter Sall recibió la nominación a mejor película extranjera por el drama biográfico ‘I’m Still Here’.

Las series ‘Monsters’ y ‘Baby Reindeer’ disputarán el Globo de Oro a mejor serie limitada

Las series ‘Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story’, ‘Baby Reindeer’ y ‘Disclaimer’ se disputarán el Globo de Oro en la categoría de mejor serie limitada.

‘The Penguin’, ‘True Detective: Night Country’ y ‘Ripley’ también competirán por el galardón.

Liza Colón-Zayas, nominada a mejor actriz de reparto en serie de comedia

La actriz de origen puertorriqueño Liza Colón-Zayas fue nominada a mejor actriz de reparto en una serie de comedia por su papel de Liza Marreno en ‘The Bear’.

Sofía Vergara opta a mejor actriz

Sofía Vergara optará al Globo de Oro a mejor actriz en el apartado de serie limitada por su interpretación en ‘Griselda’, la historia de Netflix sobre Griselda Blanco la astuta y ambiciosa empresaria colombiana creadora de uno de los carteles más rentables de la historia.

