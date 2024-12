Alberto Moreno, Head of Editorial Content de Vanity Fair España, fue anoche el maestro de ceremonias de la gala de entrega del Premio Vanity Fair Personaje del Año 2024 a Alejandro Sanz en el Museo La Neomudéjar de Madrid.

Una velada que contó con actuaciones sorpresas en homenaje al artista, incluyendo a La Tania y Yerai Cortés con su versión de «Palmeras en el Jardín», Valeria Castro y Mafalda Cardenal interpretando «Y si fuera ella», y su amiga India Martínez, que emocionó al público con «¿Lo ves?».

Este premio de Vanity Fair rinde tributo a Alejandro Sanz como icono de la música española en el mundo, celebrando una carrera marcada por la música, el arte y la filantropía.

La noche fue un homenaje al artista español más premiado en la historia de los Grammy®, con un impresionante récord de 25 Latin Grammys® y 4 Grammys®. Además, esta distinción reconoce su extraordinaria contribución a las artes, así como su labor en favor de la difusión del talento y la cultura española en el mundo, de quién Sanz es uno de sus exponentes más reconocidos e influyentes.

Este premio coincide además con la nueva etapa musical del artista, que da lugar a un esperado trabajo del que ya se conoce el celebrado adelantó que sonó durante la ceremonia, «Palmeras en el Jardín»:

Alberto Moreno afirmó anoche: “Este año, desde Vanity Fair hemos nombrado a Alejandro Sanz Personaje del Año Vanity Fair 2024, pero también Personaje de una vida, la cultural, que viene vertebrando en las dos orillas del Atlántico desde hace tres décadas, como número uno tan nuestro como del mundo. Pero ser número uno no es nada en sí mismo, son solo cifras huecas en un panorama de fenómenos explosivos e inmediatos. Dotarlo de un corpus artístico, de una coherencia metódica, de un gusto por la evolución insobornable, de una propuesta y un estilo de vida, y sostenerlos durante tanto tiempo, ese es el triunfo”.

En un emotivo discurso de agradecimiento, Alejandro Sanz señaló que el premio de Vanity Fair era un reconocimiento a la constancia y a tantos años de trabajo: “Reflexionaba anoche sobre cómo, cuando, soñé con ser artista, lo hice con dos propósitos: no levantarme temprano y evitar hablar en público. Ninguno de ellos se ha cumplido. Aunque no creo en la inspiración, si alguna vez llega, siempre me encontrará trabajando. Esta idea, atribuida a Picasso, refleja algo fundamental: la constancia inconsciente, que podría ser el equivalente a la búsqueda obsesiva sin esfuerzo, o lo que podríamos definir como amor, amor a lo que uno hace, sin importar los obstáculos reales o ficticios, sin importar las opiniones, los chismes, la insignificancia opulenta.”

Alejandro Sanz, quien estuvo arropado por su nuevo equipo encabezado por José María Barbat, presidente de Sony Music Iberia, tuvo la oportunidad de dedicar el premio a todas las personas que le acompañan en su día a día.

Asistieron a la entrega del premio: Alejandro Sanz, Candela Márquez, Eugenia Martínez de Irujo, Narcís Rebollo, Manuel Turizo, Vicky Martín Berrocal, Blanca Romero, Boris Izaguirre, Juan Avellaneda, Diego Martín, Lucía Rivera, Antonio Carmona, Mariola Orellana, Lucía Carmona, María Carmona, Silvia Abascal, Tania Llasera, Lidia Torrent, Lorenzo Castillo, Lulú Figueroa, Virginia Feito, Valeria Castro, Moisés Nieto, Mariela Garriga, Nacho Yanes, Yerai Cortés y La Tania, entre otros.

La gala contó con la colaboración de Ploom.



Sobre el Premio Vanity Fair Personaje del Año

El premio Personaje del Año de Vanity Fair reconoce y honra la labor de personalidades que han forjado carreras únicas que han contribuido significativamente al avance de la humanidad a través de la cultura, el arte y el deporte. Entre los homenajeados en ediciones anteriores se encuentran Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura; Rafael Nadal, campeón de veintidós torneos de Grand Slam en tenis; Anne Hidalgo, alcaldesa de París; Garbiñe Muguruza, ex número uno de la WTA y campeona de Grand Slam; así como los actores Salma Hayek y Antonio Banderas, el cantante y artista Raphael en 2021, así como la aristócrata y filósofa Charlotte Casiraghi.



