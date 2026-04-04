Parejas DINK: doble ingreso, sin hijos y un estilo de vida en auge

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El término DINK proviene del inglés Double Income, No Kids y se utiliza para describir a aquellas parejas que deciden no tener hijos y disfrutan de una vida con dos fuentes de ingresos. Este modelo familiar, cada vez más común en distintas partes del mundo, refleja un cambio en las prioridades sociales y económicas de las nuevas generaciones.

Las parejas DINK suelen caracterizarse por una mayor estabilidad financiera, ya que ambos miembros aportan al hogar. Al no tener hijos, reducen gastos relacionados con la crianza y destinan sus recursos a proyectos personales, viajes, experiencias de ocio y consumo. Este estilo de vida se observa principalmente en parejas jóvenes, entre los 25 y 40 años, con residencia en áreas urbanas donde las oportunidades laborales y culturales son mayores.

Entre las ventajas de este modelo se destacan la libertad para disfrutar de experiencias, la posibilidad de invertir en bienes y proyectos personales y una mayor capacidad de ahorro. Sin embargo, también enfrenta desafíos, como la presión social y familiar por la ausencia de hijos, el riesgo de aislamiento en etapas posteriores de la vida y el debate sobre la sostenibilidad del modelo frente a valores tradicionales.

En países como España, se estima que alrededor del 15% de los hogares corresponden a parejas DINK, mientras que en América Latina la tendencia comienza a crecer, especialmente en sectores jóvenes que priorizan la independencia económica y la realización personal sobre la maternidad o paternidad.

La figura de las parejas DINK refleja la transformación de las estructuras familiares y la diversidad de estilos de vida en la sociedad contemporánea, donde la elección de no tener hijos se convierte en una decisión legítima y cada vez más visible.

Titular sugerido para impreso: