43 años en HOY, 38 agro

Cuarenta y tres años en HOY, de los cuales más de 38 cubriendo la Fuente Agrícola. No es frecuente que un periodista dure tantos años en un solo medio de comunicación. Se trata del autor de esta columna, quien entró a HOY a cubrir la Fuente del Senado el 11 de agosto de 1981.

Desde entonces, he visto todo lo que ha ocurrido en este diario, que muchos del equipo que comenzó pensábamos que era nuestro por la dedicación y el esmero en el trabajo de este oficio que hacíamos con todo el gusto del mundo, sin importar el salario que nos pagaban en ese momento.

Muchos de esos recuerdos fueron rememorados por la gran colega y compañera de trabajo, Minerva Isa, en el encuentro en la residencia de don Pepín (José Luis Corripio Estrada), quien junto a su esposa Ana María Alonso, recibió a un grupo de su periódico HOY, encabezado por el director Bienvenido Alvarez Vega.

Entrevistamos a don Pepín, que es un buen conversador que no descuida ni el mínimo detalle de lo que está hablando en el momento. La relatora de esa larga conversación fue la veterana y amiga periodista Angela Peña, una maestra de la buena redacción.

Volviendo a las Fuentes

Cinco años después de estar cubriendo el Senado, la dirección del periódico me envió a cubrir el Sector Agropecuario, Medio Ambiente y el área de la Salud.

Varios años después hubo un reordenamiento de las fuentes en HOY. La dirección me puso a elegir, y me decidí por el Sector Agrícola, y en esa fuente sigo desde entonces, porque me gusta y vivo lo que ocurre en el agro.