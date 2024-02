La actual alcaldesa de San Juan de la Maguana y candidata a la misma posición por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Hanoi Sánchez, atribuyó su derrota en las elecciones municipales, frente al candidato Lenin de la Rosa, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), a la falta de recursos económicos y al clientelismo político.

«El partido me apoyo normal, y desde el Gobierno Central también nos apoyaron. Pero, cuando tu compites al lado de dos fortunas tan grandes como la del electo alcalde y la del senador (Félix) Bautista, tienes que saber que faltaba mucho dinero», dijo Sánches, y agregó que «entendía que había sobrado el buen trabajo y que también la fortaleza de nuestro partido eran suficientes».

Agregó que el PRM debe indagar lo sucedido durante los comicios del pasado domingo en San Juan, ya que según afirmo, tiene informaciones de que habían unas deviaciones de sufragios a favor del candidato de la oposición.

«El partido debe investigar, tenemos varias informaciones, pero no quiero ser ligera en esos asuntos. La verdad es que cuando veíamos las filas, parecía que sí íbamos a barrer, pero había una contra corriente dentro de la corriente, habían unas deviaciones de votos para el otro lado«, sostuvo.

«Un amigo me llamó como tres noches antes y me dijo: Hanoi, estoy preocupado porque me vino a visitar el senador, el candidato de la oposición y una persona relacionada con fulano dentro del PRM», añadió la alcaldesa.

«La Gallinita», como se autodefine Hanoi Sánchez, pronunció además: «Yo no soy una busca votos. Yo no soy una persona que por las madrugadas reparte cosas para buscar unos votos cada cuatro años (…) mi liderazgo se construye cada día, para mí los pobres son importantes los 365 días del año».

Asimismo, indicó que trabajará junto a su equipo político para que el mandatario Luis Abinader permanezca en la Presidencia por cuatro años más.

La edil de San Juan ofreció sus declaraciones durante una entrevista en el programa televisivo «El Día«, que se transmite por Telesistema, canal 11.

Seguir leyendo:

Hanoi Sánchez aclara «conjeturas» tras circulación de audio

TSE dispone conocer en cámara de consejo expedientes de las elecciones municipales

PLD atribuye triunfo de Riverón en Dajabón a presión del PRM