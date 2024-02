Hanoi Sánchez aclara «conjeturas» tras circulación de audio

La actual alcaldesa de San Juan de la Maguana y candidata a la misma posición por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Hanoi Sánchez, aclaró este martes las «conjeturas» que han surgido tras ser derrotada por Lenin de la Rosa, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en las pasadas elecciones municipales.

«Mis queridos amigos, hermanos, mis adorados todos, me quiero dirigir a ustedes porque la verdad es que hay muchas conjeturas. Lo primero es que el lunes amanecí normal, llamando al hombre del combustible que no había ido a despachar los camiones, recibiendo personas que estaban muy tristes y yo tranquila, agarrada de Dios, convencida de que en mi todo obra para bien, nada me pasa por casualidad, no es la primera vez y yo sé que todo obra para bien», expresó Sánchez a través de un audio publicado en su cuenta de la plataforma X.

Asimismo, manifestó su agradecimiento a las personas que apoyaron su candidatura, y se puso al servicio de la población sanjuanera.

«Agradecida de Dios, de la gente que lo hicieron bien y de aquellos que lo hicieron mal. Solamente les digo que mi corazón está siempre dispuesto para servirle a este pueblo, siempre estaré día y noche, no importa quién ni cuándo, para servirles», dijo al alcaldesa.

Además agregó: «Les deseo lo mejor a las nuevas autoridades, y les pido a todos que actuemos siempre con mucha madurez, que entendamos que vivimos todos en este bello lugar que se llama San Juan de la Maguana».

Las declaraciones de Hanoi Sánchez, autodefinida como la «Gallinita», se dan luego de que circula en redes sociales un audio que se le atribuye a su persona, donde se escucha a una persona expresar que abandonaría el partido oficialista, y deseando que «al pueblo de San Juan se lo lleve el diablo».

