Nueva York. El abogado del cantante Jay-Z, Alex Spiro, ha asegurado que las afirmaciones de una mujer que ha acusado al magnate del hip-hop de agredirla sexualmente junto con el rapero Sean ‘Diddy’ Combs en el año 2000 son falsas.

“Todo esto es una fantasía”, dijo Spiro a en una reunión privada en Nueva York con varios periodistas, según CNN, celebrada en las oficinas de Jay-Z en Roc Nation, en la ciudad de Nueva York, el lunes.

“Esperamos que el caso sea desestimado. Si no, esperamos que todo esto se derrumbe”, subrayó. Spiro mostró una presentación en formato ‘Powerpoint’ a un grupo de informadores, repasando la cronología de las acusaciones de la demanda que, según explicó, son demostrablemente falsas.

“Ninguno de los detalles es correcto porque esto nunca ocurrió”, dijo Spiro. “Cuando algo no es real y cuando algo no sucede, te equivocarás en los detalles al contarlo porque no estuviste realmente allí».

En una denuncia, una mujer que se identificó con el seudónimo de Jane Doe, acusó a Jay-Z de violarla en una fiesta posterior a la entrega de los premios MTV Video Music Awards de 2000, cuando tenía 13 años.

Jay-Z

Jay-Z, esposo de la cantante Beyoncé y cuyo nombre real es Shawn Carter, no había sido mencionado anteriormente en esta denuncia, presentada inicialmente en octubre pasado solo contra Combs, a quien también se conoce como Puff Daddy.

Carter además negó las acusaciones en cuanto supo que se le había incluido en la demanda.

La presentación de Spiro a los periodistas se realizó días después de que Doe reconociera en una entrevista con NBC News que hay inconsistencias en su historia original, aunque mantenía su acusación de violación contra Carter.

«He cometido algunos errores” en los recuerdos de esa noche, afirmó la demandante de la denuncia presentada contra Shawn Carter y ‘Diddy’.

Aunque mantiene que sí ocurrió el incidente en el que los artistas supuestamente la violaron después de haberla llevado en una lujosa limusina y ofrecerle una bebida adulterada hasta que se sintió mareada.

La demanda relata que la menor fue conducida a una casa de color blanco, donde se le hizo firmar un supuesto acuerdo de confidencialidad sin entregarle una copia. La fiesta en la casa estaba repleta de celebridades que consumían marihuana y cocaína. A la joven le ofrecieron una bebida que le hizo sentirse “mareada, desorientada y con necesidad de tumbarse”, por lo que se dirigió a una habitación para reposar. Poco después, Carter y Combs entraron en la habitación y este último le dijo- «¡Estás lista para la fiesta!».

Según la demanda, Carter le quitó la ropa, la inmovilizó y la violó mientras Combs y otra famosa, una mujer no identificada, la observaban. La demandante alega que Combs también la violó mientras Carter y la otra mujer miraban.

Combs, de 55 años, actualmente se enfrenta a un proceso penal en Nueva York donde se ha declarado inocente de los cargos de coaccionar y abusar de mujeres y hombres durante años, supuestamente con la ayuda de sus empleados. Sobre él pesan más de un centenar de denuncias sobre hechos de los que se ha declarado inocente.

La acusación alega que silenció a las víctimas mediante chantaje y violencia, incluyendo secuestro, incendios provocados y palizas físicas.

Esta es la primera vez que una denuncia en su caso involucra a otro artista, en este caso a Jay-Z.