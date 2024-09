Una madre y sus ocho hijos se han quedado sin hogar este lunes luego de que un árbol se desplomara sobre su vivienda en el barrio Los Alcarrizos.

«El árbol me iba a dar en la cabeza, pero me alcanzó en el pie. Tenía a mis cinco hijos ahí, los otros tres no estaban en ese momento», relató la madre con voz entrecortada.

La casa quedó completamente destruida, y ahora la familia se encuentra «en lona», sin un lugar seguro para dormir.

«Acabó con todo, ahora mismo nosotros estamos en la lona, porque quedó todo desbaratado», dijo.

La madre hace un llamado desesperado a las autoridades locales, pidiendo ayuda para poder reconstruir su vida.

«Nosotros queremos que las autoridades sepan para que se le dé la ayuda posible», insistió, con la esperanza de que pronto reciban el apoyo que tanto necesitan.

Estas declaraciones fueron ofrecidas a Noticias Telemicro.