Tras  más 15 años de abandono, alcalde de Santiago reinicia trabajos de la Estación de Bomberos

Santiago de los Caballeros. – La Alcaldía de Santiago dejó oficialmente iniciados los trabajos de terminación de la Estación Central de los Bomberos, con una inversión de RD$ 66,531,907.37, financiados con recursos del presupuesto administrativo municipal y del Gobierno central.

Esta obra, ubicada en el sector El Dorado, permaneció inconclusa y en abandono por más de 15 años, y ahora avanza para brindar un servicio digno y eficiente a la ciudad.

Al iniciar los trabajos el alcalde Ulises Rodríguez, destacó que esta es una obra de trascendencia local, regional y nacional, y con ella están cumpliendo un compromiso asumido con la ciudadanía, convirtiendo en realidad un anhelo de muchos años de la ciudad.

“Estamos aquí frente a esta obra que estuvo abandonada por más de 15 años. Muchos pensaron que nunca se concluiría, pero hoy, con hechos y no con palabras, estamos demostrando que se puede cumplir. La terminación de esta estación central de bomberos permitirá que nuestros bomberos estén en mejores condiciones para servir y proteger la vida de nuestra gente», declaró el alcalde.

El Concejo de Regidores de Santiago aprobó en una sesión pasada a unanimidad que la Estación Central de los Bomberos lleve el nombre del exalcalde José Enrique Sued, en reconocimiento a su firme decisión de iniciar la construcción de este importante edificio para la ciudad.

El ingeniero Luis Lora, presidente del Patronato de Ayuda al Cuerpo de Bomberos de Santiago, afirmó:

“Hoy hay una fiesta de Santiago, que yo la defino en una sola palabra: voluntad. Cuando se tiene la voluntad de hacer las cosas, se buscan los medios para realizarlas. Queremos agradecer especialmente a Georg Schwarzbartl, quien luchó hasta su muerte para que los bomberos de Santiago tuvieran una calidad de vida digna. Seguiremos vigilantes y en apoyo a este ser humano digno y servicial como es el Cuerpo de Bomberos de Santiago.”

En tanto, el General Alexis Moscat, superintendente del Cuerpo de Bomberos de Santiago, manifestó: “Hace más de quince años participé en el primer picazo de esta obra, y hoy, gracias a la voluntad de Dios, tenemos la oportunidad de hacerlo realidad nuevamente. No se trata solo de un compromiso del señor alcalde, sino de la suma de esfuerzos del sector comercial, empresarial y de toda la ciudad de Santiago, para que nuestros bomberos cuenten con dignidad y la representación adecuada para servir con responsabilidad y eficiencia.”

La bendición del acto estuvo a cargo del diácono Yani Díaz.

Detalles técnicos de la obra

La obra, bajo la supervisión de la Dirección de Obras Públicas Municipales, contempla un amplio plan de intervención. Se ejecutará un reforzamiento estructural con muros de concreto armado, garantizando mayor resistencia y estabilidad.

En el área de vialidad, se realizarán movimientos de tierra, pavimento en hormigón pulido, construcción de bordillos, aceras y señalización vial. La verja perimetral estará compuesta por muros de bloques, columnas y estructura metálica.

La zona operativa dispondrá de garajes con capacidad para cuatro unidades y un área de mecánica ligera. En la parte administrativa se levantará una recepción, oficinas, sala de conferencias, cocina, comedor, almacén general, cuarto de bombas, dormitorios, baños y vestidores.

En cuanto a instalaciones modernas, la estación contará con un transformador de 225KVA, un generador de 30KVA, sistemas de drenaje sanitario y pluvial, suministro de gas e instalaciones sanitarias de última generación. El diseño también incorpora rampas inclusivas, corredores perimetrales, áreas verdes y un muro de honor con placa conmemorativa.

El acto contó además con la presencia de la vicealcaldesa Mariana Moreno, el presidente del Concejo de Regidores Cholo D’Óleo, junto a una comisión de regidores, así como el secretario general de la Alcaldía, Arismendi Dajer, el ingeniero Andrés Cueto, director dé CORAASAN, Ivan Garcia, director de INTABACO, Bernardo Hilario, director del Servicio Regional de Salud Norcentral, el ingeniero René Martínez, director de Obras Públicas Municipales y otros funcionarios municipales y del Gobierno.

