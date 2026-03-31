5 cosas que debes revisar antes de viajar (y que casi nadie toma en cuenta)

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

Una de las tradiciones más arraigadas de los dominicanos durante la Semana Santa es el traslado al interior del país, ya sea para hacer turismo o para visitar a sus seres queridos.

No obstante, la falta de previsión ante el asueto de la Semana Mayor puede derivar en diversos percances que afecten la seguridad y el bienestar de los viajeros.

A fin de garantizar un trayecto seguro, presentamos una serie de recomendaciones esenciales a considerar antes de emprender su desplazamiento hacia las distintas provincias.

1. Asegúrate de que tu coche esté preparado para un viaje largo

Naturalmente, los viajes largos suponen un mayor desgaste para tu coche que los trayectos cortos. Antes de emprender tu viaje, lleva tu coche a revisión a un taller mecánico.

Los expertos en automoción recomienda tener en cuenta los siguientes aspectos:

- Comprueba que tu vehículo tenga los fluidos adecuados.

- Asegura que el coche se desplace de forma uniforme a altas velocidades mediante una máquina de equilibrado de ruedas.

- Prueba y revisa los sistemas electrónicos de tu vehículo, como las luces y el aire acondicionado.

- Revisa las correas, las pastillas de freno y las mangueras.

Inspeccionar tu vehículo antes de un viaje largo te garantiza que evitarás averías en carretera que te dejen tirado durante horas.

2. No olvides el kit de emergencia

No te confíes. Carga un botiquín básico, un triángulo de señalización, cables para batería y una linterna. Asegúrate llevar medicamentos para alergias y lleva suficiente agua potable para evitar paradas innecesarias.

Empaca todo lo que quepa en tu vehículo para un viaje largo por carretera. Ve más allá de tu itinerario provisional y piensa en actividades que te gusten y que te gustaría realizar durante el viaje.

3. Compra alimentos en supermercados en lugar de gasolineras

Los comestibles para un viaje por carretera son casi tan necesarios como la gasolina para el coche; incluso cumplen funciones similares. Pero una de las peores cosas que se pueden hacer en un viaje por carretera es comprarlos de forma espontánea en gasolineras cualquiera.

Ahorra dinero y tiempo comprando snacks en supermercados o tiendas.. Abastécete de snacks, bebidas y café a un precio mucho menor que si los compraras durante el viaje. Cuanto más ahorres, más tiempo podrás conducir.

4. Mantente al tanto de las actualizaciones periódicas

Una de las medidas de seguridad más importantes que puedes tomar durante un viaje largo por carretera es avisar a alguien dónde estás y adónde vas al final del día.

Sobre todo en lugares donde la cobertura móvil puede ser irregular, es recomendable informar a alguien de que al anochecer deberías estar en tu destino y poder volver a llamarle.

Guarda en tus contactos el número de la Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas (829-689-1000) para asistencia gratuita en carretera en caso de fallas mecánicas

5. Revisa el estado del clima y los reportes atmosféricos

Mantente atento a las indicaciones del COE (Centro de Operaciones de Emergencias) y de DIGESETT. Durante estos días se suelen establecer restricciones de velocidad y prohibiciones de circulación para vehículos pesados.