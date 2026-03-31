Inversión inmobiliaria desde New York

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La III versión del «Dominican House Fest (DHF)» como espacio para conectar inversionistas, urbanistas y profesionales con la comunidad dominicana del exterior, es una realidad. Sesionaremos en Radio Hotel Manhattan. En 2025 reunió 5,500 asistentes. En 2026 se duplicará la participación, del 17 al 19 de abril.

Alrededor de 848,160 dominicanos residían en New York hasta 2024. Muchas familias de 3-4 miembros con edades menores a 34 años, vivían en apartamentos diminutos de 100 m2 o menos. Para 2026, esta población se redujo a 650,000, según Laird Bergad, director del Centro de Estudios Caribeños, Universidad de New York.

Esta disminución es causada por la movilidad fastidiosa, alto costo de la vida y limitaciones del espacio edificatorio que caracterizan a Manhattan y otros distritos metropolitanos colindantes.

Desde hace casi dos décadas, la macrorregión del Cibao supera en recepción de remesas, a la región Ozama y Santo Domingo, a pesar de que ésta concentra la mayor población del país. En 2024 el 8.4% de las remesas se dirigieron al Cibao. En contraste, Distrito Nacional y Santo Domingo concentraron apenas 3.6%.

El total de remesas en 2025 fue de US$11,700 millones (RD$702 mil millones de pesos), el 8.4% destinado al Cibao, representó RD$58,968 millones. Una masa monetaria que debiera ser mejor y más racionalmente utilizada. Por los factores precedentes, la inversión inmobiliaria en RD se convirtió en alternativa de vida para muchos dominicanos en el exterior. New York continúa siendo el principal centro de remesas, y una parte importante de esos recursos, se dirigen a proyectos de viviendas y edificaciones varias.

Sin embargo, el desafío no consiste únicamente en construir edificios, sino promover un urbanismo planificado, estratégico y ordenado. Implica proteger nuestra capa vegetal y base agrológica, utilizar materiales de construcción inteligentes, energías alternativas y procesamiento cíclico del agua pluvial en las edificaciones.

El festival ofrecerá reuniones con inversionistas, paneles especializados, innovaciones del sector y espacios de networking orientados a fortalecer un mercado inmobiliario claro y transparente. Incorporará actividades culturales y uso de tecnologías emergentes, como inteligencia artificial, realidad virtual y plataformas que transforman para bien, la forma de comprar, vender y gestionar propiedades.

En RD 82% de la población vive en áreas urbanas donde las remesas fortalecieron la economía familiar y expansión de la clase media. Muchos planificadores y economistas no saben aún cómo aprovechar el crecimiento inmobiliario ordenado y transparente, para crear y distribuir riquezas. Estamos en eso.