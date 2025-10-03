Apresan al presunto asesino de “Nini”: ¿dónde se encontraba?

Apresan al presunto asesino de “Nini”: ¿dónde se encontraba?

Richy Alberto Hernández, presunto asesino de “Nini” frente al Palacio de Justicia en SFM

La Policía Nacional informó la tarde de este viernes que fue apresado el hombre acusado de ultimar a balazos a Luis Gustavo Grullón de Aza (alias Nini), en un hecho ocurrido el pasado 26 de agosto en la calle Colón, cerca del Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís.

El detenido es Richy Alberto Hernández, de 22 años, residente en el Distrito Nacional, Santo Domingo. Su arresto se produjo mientras se desplazaba a bordo de un vehículo por la avenida principal del municipio de Jaquimeyes, provincia Barahona.

Hernández, capturado por agentes del Departamento de Inteligencia (DINTEL) en coordinación con miembros adscritos a esta Dirección Regional Sur, fue trasladado a la jurisdicción correspondiente, donde enfrentará los procesos legales establecidos por la ley.

Sobre el crimen

La uniformada había indicado que en la escena del crimen contra Nini se recolectaron casquillos y otras evidencias, además de ser ocupada la motocicleta en que se desplazaba el occiso, una pistola calibre 9 mm con ocho cápsulas y un teléfono celular.

De igual forma, comunicó que el fallecido contaba también con una orden de arresto pendiente por homicidio ocurrido en diciembre de 2024.

