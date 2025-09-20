Atlántico FC recibe a Moca FC este domingo en busca de su segundo triunfo en la LDF 2025-2026

  • Hoy
Atlántico FC recibe a Moca FC este domingo en busca de su segundo triunfo en la LDF 2025-2026

Atlántico FC regresa a casa este domingo para recibir al Moca FC en la jornada 7 de la Liga Dominicana de Fútbol LDF 2025-2026, en busca de su segundo triunfo seguido. El partido está pautado para las 4:00 de la tarde en el estadio Leonel Plácido de Puerto Plata.

La Máquina Azul viene de conseguir un importante triunfo 0-3 ante el Atlético San Cristóbal en la pasada jornada. El equipo que dirige el venezolano, Jean Carlos Guell, buscará seguir con la racha positiva y así poder seguir escalando en la tabla de posiciones de la LDF.

Actualmente, Atlántico se encuentra en la octava posición de la tabla, a solo 4 puntos del sexto puesto clasificatorio y a solo 5 tantos de Moca FC, dueños del quinto peldaño. El onceno mocano viene de empatar 1-1 ante Salcedo FC en la pasada fecha.

Se espera un gran ambiente en el estadio Leonel Plácido, donde la fanaticada de Puerto Plata se dará cita para apoyar a su equipo. El partido será transmitido por el canal de YouTube de la LDF.

Le puede interesar: Mauricio Vs Bameso apertura hoy en el Prudential Center, EU

Siga nuestra red social X para estar actualizado en tiempo real. https://x.com/PeriodicoHoy

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Publicidad

Temas

Más leídas

De amigos, cómplices y corrupción

De amigos, cómplices y corrupción

Abadina llega a Estados Unidos

Abadina llega a Estados Unidos

La Página. Viernes 19 de septiembre de 2025

La Página. Viernes 19 de septiembre de 2025

Preferiría no hacerlo

Preferiría no hacerlo

Temas del consumidor

Temas del consumidor

Resaltan los avances en Registro Mercantil

Resaltan los avances en Registro Mercantil

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo