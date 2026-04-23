Embajador de Haití en RD ve clave apoyo de EE. UU. para estabilidad económica y migración

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El embajador de Haití en la República Dominicana, Emmanuel Fritz Longchamp, afirmó que el apoyo de Estados Unidos será determinante para la estabilidad económica de su país y para reducir la presión migratoria hacia territorio dominicano, según una entrevista publicada por revistaprisma.do.

Las declaraciones se producen tras la reunión en Washington entre el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el primer ministro haitiano, Alix Didier FilsAimé, la cual, según el diplomático, evidencia un renovado respaldo internacional al proceso de recuperación institucional de Haití.

En la entrevista, Longchamp señaló que la estrategia de estabilización debe centrarse en el restablecimiento de la seguridad, el fortalecimiento del proceso institucional y

electoral, y la generación de empleos como base para el desarrollo económico.

El embajador indicó además que el despliegue de la Fuerza de Apoyo a la Seguridad podría contribuir a mejorar el control territorial y, de manera progresiva, disminuir las presiones migratorias hacia la República Dominicana.