Bloque PRM sugiere eliminar 20 diputados

El Bloque de Diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM) consensuó disminuir sólo 20 diputados y no los 53 que propone el Poder Ejecutivo en el proyecto de reforma a la Constitución.

Sin embargo, será este miércoles en que precisaría la cifra en una reunión con el presidente de la organización, José Ignacio Paliza, en la oficina el Bloque de Diputados en el Congreso.

El diputado Aldo Adón, del Distrito Nacional, informó que acordaron la reducción en aquellos territorios que pasan de cinco y dejar intactas las que cuentan con cuatro o menos.

Señaló que, a pesar de estar en desacuerdo con el recorte en la cantidad, lo aceptan porque están conscientes de la necesidad del Estado de ahorrar recursos.

Explicó que aquellas circunscripciones que cuentan con cinco o más diputados se les rebajaría uno o dos, propuesta que será presentada al PRM a primeras horas de este miércoles.

El diputado por San Pedro de Macorís, Luis Gómez, no comparte la propuesta, pero -observó- como obedece a su partido, acata sus decisiones.

Respalda que la matrícula de diputados fuera congelada en 190 como está ahora, pero enfatizó que si el partido considera que debe disminuirse, se adhiere porque se siente institucionalista y disciplinado.

“Soy una persona de partido, soy institucionalista, pero, además, de pueblo y el consenso a que llegue el PRM me tendrá presente”, puntualizó.

Miguel A. Redondo, también por San Pedro de Macorís, destacó que respaldarán lo que más convenga al país, no lo que convenga a cada legislador en particular.

“Hoy estamos aquí, mañana a lo mejor no estamos, por eso las cosas hay que pensarlas bien sobre qué es lo que conviene al país, no de manera particular a nosotros”, subrayó.

Sadoky Duarte, de Juan Sánchez Ramírez, ponderó que deben someterse a un plan de austeridad, para que el país continúe hacia adelante.

Sugirió eliminar los diputados al Parlamento centroamericano (Parlacén), no así a los congresistas que, a su entender, trabajan las 24 horas, contrario a lo que piensan muchos sectores de la sociedad dominicana.