Cámara Minera Petrolera pide mesa de diálogo para evitar anarquía y a los oportunistas

La Cámara Minera y Petrolera de la República Dominicana (Camipe) abogó por la creación de mesas de diálogo para la discusión de los proyectos mineros con los grupos de interés y en apego al rigor científico a los fines de evitar situaciones de anarquía. Asimismo que los ministerios hagan el trabajo que le corresponde.

El tema fue planteado por Pedro Esteva y Martín Valerio, presidente y director ejecutivo de Camipe, respectivamente durante el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio.

«Si hay una discusión y encontramos ese mecanismo antes de la anarquía, entonces quedaría resuelto ese problema», expresó Esteva.

Aportes

Esteva destacó los aportes de la minería en el país, sector que solo en impuestos ha pagado alrededor de US$5,000 millones en 10 años, o sea, que representa un “aporte económico importante”.

Agregó que 35,000 personas trabajan directa e indirectamente en el sector con un salario promedio de RD$75,000, el doble del nacional. Además que cuenta con una capacidad técnica y empresas con tecnología moderna para garantizar la sostenibilidad ambiental

«Tenemos minería y tenemos que estar consciente lo que esto significa desde el punto de vista económico. Por eso es muy importante respetar a parte social y la parte ambiental», expresó Esteva.

Subrayó que por la situación macroeconómica del país “no nos podemos dar el lujo de perder la minería».

Afirmó que hay que hacer el mejor esfuerzo para que todo el mundo se sienta bien con la minería país porque si no se irían RD$140,000 millones, que representa ese sector sin “ánimo de estrujarle eso a la gente”, ya que la idea es trabajar y discutir en un diálogo armonioso.

Abogó además porque se fortalezca la institucionalidad con ministerios competentes que velen por los intereses de todos. «Tenemos ese compromiso de tener instituciones robustas».

Esteva resaltó la importancia de la minería en momentos que se habla de transición energética, crecimiento inmobiliario, construcción de acueductos y carreteras, al apuntar que el país cuenta con una gama de especialistas y entidades como la Academia de Ciencias con quienes se puede discutir las preocupaciones sobre los proyectos. No obstante lo que entiende que no puede crearse un ambiente de presión “sin sentido” y discusiones sin base científicas.

Mientras que Valerio expresó que la gobernanza es clave para el desarrollo, por lo que el Gobierno, sociedad y empresa deben tener diálogo. Agregó que Camipe tiene compromiso con la educación y la información por el tipo de actividad que realizan y sirven como mediadores entre las partes.

Conflicto Barrick

Esteva citó que en el conflicto con la minera Barrick, empresa que ha invertido, US$4,500 millones, hubo «malos entendidos” que se hubieran evitado con una mejor participación de los sectores y actores con credibilidad suficiente.

Esteva y Valerio explicaron que es un tema económico no ambiental, ya que personas alegan no fueron censadas dentro del grupo a ser desalojados para dar pasado a la construcción de la presa de cola de la minera. Pusieron de ejemplo que algunas pretenden compensación por una tarea de sandía por 1,780,000, que no es su valor real y otros piden 80,000 por cada árbol.