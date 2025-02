Religiosos se unen a la protesta contra la Barrick Gold: «No a la presa de cola, es veneno»

Bajo la consigna “Pueblo unido jamás será vencido”, comunitarios de Cotuí llevan más de siete horas marchando en protesta contra la empresa minera Barrick Gold, exigiendo una compensación justa por sus tierras ante el eventual desalojo para la instalación de una nueva presa de cola.

Desde las 6:00 de la mañana, los manifestantes han recorrido varias calles con pancartas, carteles, banderines y camisetas que reflejan sus reclamos. Durante la protesta, se observan mensajes como “Por el agua, la vida y el medio ambiente”, “No a la presa de cola” y “Fuera la Barrick Gold”, en rechazo a la expansión de la minera en la zona.

Denuncian la contaminación de los ríos, la falta de respuesta de las autoridades y el riesgo de perder sus hogares sin recibir una compensación adecuada.

Religiosos fijan su postura

Según videos enviados a este medio, a la marcha también se han unido líderes religiosos en apoyo a la comunidad.

Uno de los religiosos dejó clara su postura en un audio:

“Estamos unidos a ustedes en una sola lucha. Fuera la Barrick Gold, no a la presa de cola, que es una presa de veneno. No tenemos derecho a dejarle a las futuras generaciones un país envenenado por el cianuro, que está envenenando nuestras tierras, aguas y el aire que respiramos. Lucha constante hasta que triunfemos con el no a la presa de cola, no a la Barrick Gold y con el pago justo a todos los que tienen que irse forzosamente”.

El padre Roberto Guzmán Abreu, de la parroquia de Dajabón, también manifestó su apoyo en otro audio:

“Quisiera manifestar mi apoyo en contra de la minería irresponsable, contra los que explotan nuestro medio ambiente para llevarse los recursos y dejarnos pobreza, desorden y un ambiente dañado. No a la presa de cola, no a la minería irresponsable”.

Asimismo, alentó a los manifestantes a continuar con su lucha: “Sigan protestando para que el bien se imponga en nuestro país”.

El padre César Peralta, de la provincia de Monte Plata, se sumó al llamado en un audio y afirmó: “Estamos levantando la voz por esta causa justa”.

